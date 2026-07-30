Исторически провал за Лудогорец в Европа! "Орлите" се размечтаха, но се разминаха с чудото над Апоел

Европейското участие на Лудогорец приключи безславно! "Орлите" отпаднаха от втория предварителен кръг на Лигата на конференциите с общ резултат 2:4 от Апоел Тел Авив. След като първия мач завърши 2:0 в полза на израелския тим, бившите шампиони се надяваха на обрат в Разград. Те обаче пропуснаха куп възможности, включително дузпа, и макар, че в един момент поведоха в резултата, допуснаха много грешки и се провалиха да направят чудото. Така Лудогорец няма да играе в основната фаза на евротурнирите за първи път от 11 години насам.

Надеждите на Лудогорец за обрат бяха бързо потопени

Футболистите на Лудогорец започнаха по-активно, но устремът им бе спрян от феновете на Апоел, които запалиха факли. Поради липса на видимост съдията прекъсна мача до 8-а минута. Домакините опитаха да притиснат своя съперник след подновяването на играта, но вместо това оставиха твърде много празни пространства и скоро бяха наказани. В 16-а минута Емануел Боатенг откри резултата в полза на израелския тим, след като завърши отлична контраатака. Малко след това отново той пропусна добра възможност. След половин час игра разградчани се съвзеха и създадоха първото си по-опасно положение. В крайна сметка Квавдо Дуа прати топката в мрежата, но попадението му бе отменено заради засада.

Дуа пропусна дузпа за "орлите"

В самия край на първата част съдията отсъди дузпа в ползва на Лудогорец, след като Фернанд Майембо игра с ръка в наказателното поле. Дуа застана зад топката и стреля, но стражът на Апоел - Асаф Цур, хвана ъгъла и запази мрежата си суха. Така двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс за гостите.

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Ударно начало на второто полувреме

Разградчани започнаха второто полувреме много силно. Още в 47-а минута те намалиха изоставането си с един гол, след като Цур не успя да отрази много мощен удар на Бърнард Текпетей за 1:1. Натискът в "зелено" продължи и скоро Лудогорец излезе напред в резултата. Ивайло Чочев се възползва от грешка в съперниковата защита и отмъкна топката, след което изведе Алберто Салидо. Той не се поколеба да стреля и реализира, връщайки надеждите на феновете. Радостта на "Хювефарма Арена" обаче не продължи дълго, тъй като само три минути по-късно Емануел Боатенг отбеляза второто си попадение в мача. Нападателят на Апоел се възползва от неразбирателството между Антон Недялков и Винисиус Ногейра, за да сложи край на устрема на "орлите".

Десетина минути преди края Емерсон Родригес стреля опасно, но Цур успя да спаси удара му. Впоследствие нямаше кой да се възползва от още една грешка в "зелената" защита. Секунди по-късно решителен шпагат на Даниел Тапа спря топката, която летеше към вратата на Апоел. До края на срещата не се стигна до други опасни ситуации и така европейското участие на Лудогорец приключи по много разочароващ начин.

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