Вижте листата на БСП за парламентарните избори на 19 април в 1 МИР - Благоевград

Представяме ви листата на БСП в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Гергана Димитрова Орманлиева

2. София Кирилова Гълъбова

3. Снежанка Георгиева Трайкова

4. Костадин Георгиев Апостолов

5. Костадин Михайлов Юнчов

6. Стефан Василев Попов

7. Димитър Великов Баханов

8. Венцислав Наков Наков

9. Гюлзет Ресимов Фърговски

10. Милан Станкев Богдански

11. Лазар Веселинов Христосков

12. Аврам Иванов Парнарев

13. Тодор Илиев Крънджилски

14. Иван Атанасов Мицов

15. Георги Андонов Серафимов

16. Алексей Андонов Герчев

17. Исмет Кязимов Ходжов

18. Атанас Димитров Гиздов

19. Лилко Ценов Айвазов

20. Атанас Владимиров Атанасов

