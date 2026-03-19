Любопитно:

Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 1 МИР - Благоевград

19 март 2026, 11:38 часа 140 прочитания 0 коментара
Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Делян Славчев Пеевски

2. Джевдет Ибрям Чакъров

3. Арбен Мустафов Мименов

4. Феим Ахмед Иса

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

5. Мехмед Касъм Вакльов

6. Радослав Сабинов Ревански

7. Фатима Исмаил Йълдъс

8. Фазли Аиролов Ролев

9. Ибраим Ибраимов Зайденов

10. Хамид Хамидов Даутев

11. Милена Линкова Бунцева

12. Суат Хасан Кунгьова

13. Васил Красимиров Башов

14. Величка Давиткова Манолска

15. Ибрахим Ахмедов Пингов

16. Здравко Искренов Заимов

17. Мюдюн Нухан Юсеин

18. Денис Исмет Узунов

19. Иман Ивова Вакльова-Медар

20. Росица Бисерова Медарова

21. Мартина Симеонова Траянова

22. Христо Костадинов Пешев

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев Отговорен редактор
листи предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Благоевград
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес