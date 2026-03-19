Вижте листата на "ДПС-Ново начало" за парламентарните избори на 19 април в 1 МИР - Благоевград

Представяме ви листата на "ДПС-Ново начало" в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Делян Славчев Пеевски

2. Джевдет Ибрям Чакъров

3. Арбен Мустафов Мименов

4. Феим Ахмед Иса

5. Мехмед Касъм Вакльов

6. Радослав Сабинов Ревански

7. Фатима Исмаил Йълдъс

8. Фазли Аиролов Ролев

9. Ибраим Ибраимов Зайденов

10. Хамид Хамидов Даутев

11. Милена Линкова Бунцева

12. Суат Хасан Кунгьова

13. Васил Красимиров Башов

14. Величка Давиткова Манолска

15. Ибрахим Ахмедов Пингов

16. Здравко Искренов Заимов

17. Мюдюн Нухан Юсеин

18. Денис Исмет Узунов

19. Иман Ивова Вакльова-Медар

20. Росица Бисерова Медарова

21. Мартина Симеонова Траянова

22. Христо Костадинов Пешев

