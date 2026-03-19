19 март 2026, 11:41 часа 254 прочитания 0 коментара
Вижте листата на "Прогресивна България" за парламентарните избори на 19 април в 1 МИР - Благоевград

Представяме ви листата на "Прогресивна България" в 1 МИР - Благоевград за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април:

1. Росица Атанасова Карамфилова-Благова

2. Стоян Сергеев Тричков

3. Рашко Георгиев Динков

4. Александър Димитров Попов

5. Георги Владов Григоров

6. Георги Валериев Кунчев

7. Александър Росен Марянов

8. Мария Ивова Михайлова

9. Павел Радославов Кастаманов

10. Крум Йорданов Крумов

11. Дафинка Димитрова Балева

12. Джеит Фаиков Газиев

13. Христо Сотиров Батев

14. Вероника Олегова Ласкова

15. Радослав Борисов Соколов

16. Лилия Георгиева Герова

17. Димитрина Василева Гошева

18. Мая Борисова Божинова

19. Янка Павлова Станоева

20. Борислав Георгиев Миталов

21. Васка Костадинова Тричкова

22. Ася Димитрова Панджерова

Ивайло Анев Отговорен редактор
