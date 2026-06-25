Потребителите избраха Pulse за любима марка в България

Водещият фитнес и уелнес бранд у нас получи признанието в националната класация „Любими марки“, определяна изцяло чрез потребителски вот

Българските потребители избраха Pulse за една от любимите си марки в страната. Водещата фитнес верига у нас получи отличието „Любима марка“ в категория „Спа, Уелнес и Естетични процедури“ в националната класация „Любими марки“ – единствената потребителска класация, в която победителите се определят изцяло от гласа на хората.

Признанието поставя Pulse сред брандовете, които са успели да изградят силна връзка със своите клиенти и да спечелят тяхното доверие. За компанията наградата има особена стойност, защото идва именно от хората, които всеки ден избират клубовете на Pulse като свое място за движение, баланс, възстановяване и по-здравословен начин на живот.

„Тази награда принадлежи на цялата Pulse общност – на нашите членове, които ни се доверяват, и на екипа ни, който всеки ден работи, за да създава най-доброто преживяване. Благодарим на всички, които подкрепиха Pulse със своя глас. Това признание ни мотивира да продължим да развиваме не просто фитнес клубове, а среда, която вдъхновява хората да се грижат повече за себе си“, коментира Марина Генчева, изпълнителен директор на Pulse.

След отличието „Фитнес на годината“, Pulse добавя още едно значимо признание – този път с особена стойност за бранда, защото идва директно от потребителите. То отразява развитието на компанията през годините и стремежа за промяна на представата за фитнес и уелнес преживяването в България.

През годините Pulse разви концепция, в която спортът е част от цялостната грижа за начина на живот. В клубовете на веригата тренировките се съчетават с възстановяване, СПА зони, професионални програми и среда, създадена да мотивира хората да бъдат постоянни в грижата за себе си.

Днес Pulse продължава да развива този модел чрез инвестиции в нови технологии и услуги, които следват тенденциите във фитнес и уелнес индустрията. Фокусът на компанията остава върху създаването на места, в които движението, здравето и балансът се превръщат в естествена част от ежедневието.