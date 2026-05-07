Д-р Лилия Гюдюлева и тайната на гладката кожа: Как се постига добър резултат

В предишния ни задълбочен разговор с д-р Лилия Гюдюлева - съосновател и управител на G Point, една от най-разпознаваемите вериги за лазерна епилация у нас - засегнахме темата за баланса. Говорихме за елегантната хармония между вътрешното ни чувство за увереност и внимателната грижа за тялото - и как трябва да я намерим.

Днес логично продължаваме тази тема към един от най-търсените съвременни методи за поддържане на гладка и здрава кожа - лазерната епилация.

Зад добрите резултати обаче стои не само опитът на специалиста, но и технологиите, с които той работи. Именно затова обръщаме специално внимание на уредите за епилация в G Point - как функционират, какво ги отличава и защо изборът на апаратура е ключов за ефективността, безопасността и комфорта на всяка процедура. Ето какво ни сподели тя.

Д-р Гюдюлева, технологиите в естетиката се развиват бързо – кои са съвременните лазерни уреди и тенденции, които постигат най-дълготрайни резултати?

Най-добрите резултати идват правилния подбор на апарати и от това да познаваш добре възможностите им. Изграждането на система, по която те да не са просто средство, а инструмент, който да се използва целенасочено. Не е важна модата в подбора на процедура, а сигурността, която идва от използването на доказани и клинично тествани уреди. Това дава гаранция за успех и предвидим резултат.

Какви уреди използвате в G Point и какво ги отличава?

Работим с висок клас апарати, които позволяват прецизна настройка според индивидуалните нужди на клиента. Но по-важното е, че имаме изградени ясни протоколи на работа, които следваме стриктно във всяка стъпка от процедурата. Така се постига необходимата последователност, без да се губи вниманието към детайла.

Как качеството на уредите влияе върху ефективността на процедурите?

Качеството на уреда има пряко значение за ефективността на процедурата. Но значение има и начинът, по който се работи. Това се отразява на крайния резултат, а клиентът усеща разликата, когато той се задържи във времето.

Как гарантирате безопасност по време на процедура?

Съвременните технологии ни дават сигурност, но системата, която внедрихме в G Point я гарантира. Работим с уреди с интелигентен контрол и охлаждане, но най-важно остава правилното им използване. Безопасността е стандарт, не допълнение.

Как минимизирате дискомфорта по време на процедура?

Комфортът е важна част от процедурата. Имаше притеснение у хората, че тя е болезнена.

Смятам, че с нашите апарати и протокола на работа успяхме да покажем, че подобен тип процедури са нещо напълно естествено и не причиняват дискомфорт.

Д-р Лилия Гюдюлева

Как уредите се адаптират към различната кожа?

Уредите позволяват много прецизно настройване на параметрите спрямо характеристиките на кожата и косъма на всеки човек. Това, което направихме, създавайки нашият софтуер, е цялата тази информация и логика да създаде протокол за работа, който да е от една страна безопасен, от друга да гарантира ефект.

Какво прави един терапевт истински добър?

За мен е важно терапевтът да се грижи за клиентите. Тъй като сме изчистили процесите по изпълнение на самите процедури, в това отношение не се налага допълнителна експертиза. Но преди всичко терапевтите трябва да са отдадени на хората и да спазват протоколите за процедури.

Как изглежда "дългият път" при лазерната епилация?

Това е процес, който изисква време и последователни стъпки. Обикновено процедурите са през 4-8 седмици в рамките на година. Ние вървим заедно с клиента по този път и адаптираме работата според всяка следваща стъпка.

Домашни устройства или професионална процедура?

Домашните решения дават усещане за удобство, но ефектът им е ограничен. Професионалната услуга работи в дълбочина, по система и се вижда във времето. Разликата е между поддържане и реална промяна.

Кои думи на ваши клиенти са ви оставили най-силен отпечатък?

"Чувствам се уверена в кожата си." Това е моментът, в който по резултата разбираме, че от нашата работа има смисъл.

Какви са вашите съвети преди летния сезон?

Да не се търсят бързи решения, защото постоянството винаги дава повече от импулса. Бъдещето принадлежи на избора да се грижиш за себе си навреме, а не да реагираш в последния момент.

Още за услугите на G Point може да прочетете ТУК.