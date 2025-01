Ейми Морин ни учи на "13 неща, които психически силните двойки не правят"

На 4 февруари излиза книгата на Ейми Морин "13 неща, които психически силните двойки не правят" (издателство Хермес) в превод на Валентина Атанасова-Арнаудова. Книгата съдържа стратегии за идентифициране на проблемите във връзката и разрешаването им. Независимо дали става въпрос за здравословни или финансови проблеми, или за напрежение на работното място, всички двойки непрекъснато се сблъскват с трудности, които често подлагат отношенията им на изпитание. И когато нещата ескалират, като че всеки е склонен да вини другия.

За автора

Ейми Морин е лицензиран клиничен социален работник и психотерапевт. Тя е редовен сътрудник на Forbes, Inc., Psychology Today и Verywell. През 2013 г. статията ѝ „13 неща, които психически силните хора не правят“ се превръща в интернет сензация и е прочетена от над 50 милиона души. Тя става основа за едноименната ѝ книга, която става международен бестселър.

Морин често гостува в различни медии, като Time, Good Morning America, Oprah.com, Business Insider, където споделя своя опит и полезни съвети. Лекцията ѝ в TEDx „Как да станеш психически силен“ (The Secret of Becoming Mentally Strong), е едно от най-популярните TEDx видеа за всички времена с повече от 9 милиона гледания.

След „13 неща, които психически силните родители не правят“ и „13 неща, които психически силните хора не правят“, „Хермес“ представя „13 неща, които психически силните двойки не правят“.

За книгата

В тази книга психотерапевтът Ейми Морин предлага работещи стратегии как да станем психически по-силни, да подкрепяме партньора си и да укрепим връзката си. Както при всяка ефикасна терапия, и тук процесът започва с работа върху собствените ни недостатъци. В основата на това да изградим стабилна връзка – и да я запазим – е и да избягваме 13-те най-често срещани непродуктивни навика, които ни държат в омагьосания кръг на проблемите ни. Ако внимаваме и не се поддаваме на тези модели, ще можем да развием умения за овладяване на емоциите и негативните мисли, да общуваме по-ефективно и да се справяме успешно с конфликтите и неизбежните трудности в живота.

