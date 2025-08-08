Лукашенко: Путин може да прати Тръмп на майната си. Ще размажем мутрите на НАТО (ВИДЕО)

Беларуският президент Александър Лукашенко се изрази доста цветисто в интервю за журналиста на Time Саймън Шустер, когато бе помолен да коментира предстоящата среща между американския президент Доналд Тръмп и Владимир Путин. Видеото бе публикувано в официалния телеграм канал на беларуския държавен глава "Пул первого".

"Слушайте, той (Тръмп - бел.ред.) трябва да е наясно, че може по всяко време да бъде пратен на майната си", заяви Лукашенко, възмутен от това, че Тръмп си позволявал да предявява ултиматуми на Москва. В типичния си назидателен тон Лукашенко добави, че "не се прави така". Путин засега все още не пращал американеца на майната си, но можел да го направи, заяви той. "Това не ти е Иран, където пускаш три бомби и после казваш: "Това е, повече няма да го правя, дайте, момчета, да се сдобрим. Не, така няма да стане", каза Лукашенко.

Той се показа и доста недоволен от това, че, по думите му, САЩ не се включвали достатъчно активно в разрешаването на украинския конфликт. "Трябва да включим американците (в разрешаването на войната), те не се включиха нито по време (на първия мандат на Тръмп), нито по време на Байдън", каза Лукашенко.

Ще размажем мутрите на НАТО

Лукашенко се изказа и за НАТО:

"Нашата концепция се основава на това, че сме готови да нанесем неприемливи щети на Полша, Латвия, Естония и там който друг реши да воюва срещу нас", имайки предвид под "нас" съюзната държава Русия и Беларус.

Още: Ако Путин може да се споразумее с Уиткоф, то с ВСУ няма да му се получи

"В дадения случай ние може и да не победим в тази война, но добре ще им размажем физиономиите", заключи Лукашенко.