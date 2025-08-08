Войната в Украйна:

Външно с позиция относно разширяването на военната операция в Ивицата Газа

Външно с позиция относно разширяването на военната операция в Ивицата Газа

България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа и призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички израелски заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия. Това се посочва в публикация на страницата на Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа "X".

Хуманитарната помощ за Газа трябва да има незабавен и неограничен достъп до жителите на ивицата, които са в критично състояние, посочват още от външното ни министерство.

Необходимо е незабавно прекратяване на огъня, но при условия, които ще разоръжат "Хамас" и ще премахнат неговите военни и политически дейности, без да се променя демографският и териториален статут на Ивицата Газа, пише още в публикацията.

Заедно със своите партньори от ЕС, България ще продължи да работи за трайно разрешаване на конфликта въз основа на принципа за две държави, се казва още в публикацията на МВнР.

Елин Димитров Отговорен редактор
