Най-важните новини за деня: 8 август 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 8 август 2025 г.

"ПРОТИВ" МАФИЯТА ИЛИ "ЗА" НЕЯ? АДВОКАТИ СКОЧИХА СРЕЩУ СПОРНИ ПРОМЕНИ В ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

Функция на Имотния регистър, която към момента е достъпна за всеки гражданин с електронен подпис, да бъде с ограничен достъп и само определен кръг лица да могат да се възползват от нея – това предвижда законопроект на Министерството на правосъдието. Той е пуснат за обществено обсъждане с краен срок до 9 септември, докато депутатите в момента са в лятна ваканция. Готвените поправки вече предизвикаха остра реакция от граждани и дори от адвокати, които пак биха имали достъп. Коментарите се множат и варират от това, че разследващи журналисти няма да могат да проверяват за корупция при имотни сделки, до това, че се прави услуга на т.нар. „имотна мафия“.

РАЗКРИТИЕ: КАМИОНЪТ ОТ КАТАСТРОФАТА СЪС СИЯНА БИЛ НЕРАВНОМЕРНО НАТОВАРЕН И СИЛНО ДЕБАЛАНСИРАН

Камионът предизвикал катастрофата край Телиш, в края на март, при която загина 12-годишната Сияна е бил неравномено натоварен и сериозно дебалансиран. Това става ясно от схема на натоварването, предоставена от АПИ по БНТ. Според информацията, камионът бил разбалансиран както по отношение на лявата и дясната част на тира, така и на отделните оси. Заключението на експерти, до които екипът на „По света и у нас“ се е допитал, е, че рискът товарната композиция да навлезе в насрещното движение е бил голям, независимо от състоянието на пътя.

BIRD: РАЗТОВАРЕН СЛЕД КАТАСТРОФАТА КАМИОН И СТАРИ СЕНКИ ОТ ИРАК В ДЕЛОТО "СИЯНА"

Камионът, който е причинил катастрофата, отнела живота на 12-годишната Сияна Попова край плевенското село Телиш, е бил разтоварен само дни след инцидента. Едва след това е извършена техническата експертиза по делото – с празен камион и ремарке. Това се потвърждава както от свидетелски показания, така и от съдържанието на самата експертиза, съобщава разследващият сайт BIRD.

ПРИМЕР С "ЮЖЕН ПОТОК" КАК СЕ СЪСИПВА ВОДАТА В БЪЛГАРИЯ - ОТ БИВШ ЕКОМИНИСТЪР

Хубаво се събират, но отново липсват краткосрочни мерки, а само се говори за дългосрочни, които я се случат, я не. Например 20% от авариите по ВиК инфраструктурата представляват 80% от общите течове. Имаме над 50% загуба на вода по мрежата, на някои места са 60-70%. Не се прилага и закона – половината от подаващите вода нямат разрешително. Само 1/3 от подаващите вода имат измервателни уреди. Това заяви бившият екоминистър Борислав Сандов предвид старата като света тема с липсата на вода в България, след като в Плевенско пак са на воден режим.

МЕД НА НОРМАЛНИ ЦЕНИ В ЕВРОЗОНАТА: ГОВОРЯТ ДЪЛГОГОДИШНИ ПЧЕЛАРИ

Цената на повечето видове мед вече е леко увеличена средно с 2-3 лева, но пчеларите не предвиждат тя да нарасне при влизането в еврозоната. Те обаче отговарят само за цената на производител, но не и за тази при търговците на дребно. "Ще продаваме на нормални цени. Няма да вдигаме цените на пчелните продукти и респективно на странджанския манов мед, затова че сме влезли в еврозоната. Ще ги вдигнем с малко сега, поради това, че годината е бедствена", каза дългогодишният пчелар и производител на манов мед Манол Тодоров пред Actualno.com в контекста на ниските добиви в Странджа.

НА ПРАГА НА ЕВРОТО: ДВОЙНОТО ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ ВЕЧЕ ЩЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

Окончателно времето изтече - от днес търговците трябва да са подготвили всичко свързано с двойното етикетиране на цените в лева и в евро, съобщава Нова телевизия. Първо - цените на стоките трябва да бъдат изписани в лева и в евро. Шрифтът и цветът и на двете цени трябва да е еднакъв, за да не се подвежда потребителят, че става въпрос за промоция. Когато реално има промоция, надписът трябва да се различава от този за предишната цена.

МО НЕ МОЖЕ ДА ДАДЕ ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕТО НА ОСТАНАЛИТЕ F-16, ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В БЪЛГАРИЯ

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България. Това се разбира от думи на военния министър Атанас Запрянов в отговор на въпрос на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Ивайло Мирчев. На 24 юли Мирчев е задал писмения въпрос към МО, като е поискал разяснение около думите на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов от месец март. Тогава той каза, че до края на годината ще имаме 8 броя F-16 Block 70. Два от самолетите вече кацнаха у нас.

ТОП ГЕНЕРАЛЪТ НА ЗЕЛЕНСКИ НЕ ГЛЕДА КЪМ МИР, ГАРАНТИРАН С ГОЛИ ДУМИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на голямото раздвижване през вчерашния ден от гледна точка думи за пробив и по-добра перспектива да бъде постигнат мир в Украйна, главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски също задочно коментира въпроса кога ще свърши истински войната. За да има мир в полза на Украйна, трябва да има победа на фронта, заяви той в интервю за украинския телевизионен канал ТСН.

ПУТИН ГО ЧАКА НОВ НЮРНБЕРГСКИ ПРОЦЕС: СВЕТОВЕН ЕКСПЕРТ С ДЕТАЙЛИ ДИРЕКТНО "ОТ КУХНЯТА"

Заплахите за война, които Русия отправя срещу всяка държава, дръзнала да предприеме действия за арестуването на диктатора Владимир Путин, нарушават Хартата на ООН, а ескалиращата агресия на Москва може да застраши целия световен ред, твърди изтъкнат учен по международно право. Тези заплахи са "в противоречие с международното право, по-специално със забраната за заплаха или употреба на сила съгласно член 2 от Устава на Организацията на обединените нации", казва пред Forbes д-р Андрю Форд, професор по европейско право в областта на правата на човека в Дъблинския университет в Ирландия.

ПЕТ НАЧИНА, ПО КОИТО ВОЙНАТА МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА МОЖЕ ДА ПРИКЛЮЧИ

Предстои дългоочаквана среща между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, като на масата ще е картата на Украйна. Една от явните цели на САЩ е тристранна среща на върха с украинския президент Володимир Зеленски, за да се обсъди прекратяването на войната – именно този формат Русия отхвърли в Истанбул през май. Руската цел вероятно пък е републиканецът да бъде върнат в орбитата на московския наратив. Тръмп иска "сделка", а Путин засега не отстъпва от максималистичните си цели.

ХИТРОСТ ИЛИ ЧИСТА ИЗМАМА: КАК РУСИЯ ЗАОБИКАЛЯ САНКЦИИТЕ ЧРЕЗ КРИПТОВАЛУТИ?

Русия не спира да търси начини да заобиколя западните санкции, наложени ѝ заради войната срещу Украйна. Голяма част от външната търговия на отрязаната почти напълно от световната финансова система страна вече се извършва в рубли или в т.нар. „приятелски" валути - предимно юани и рупии. В последните години доларът и еврото в Русия бяха заклеймени като „токсични". Но и със сметките в „приятелски" валути има немалко трудности. Затова играчите нерядко прибягват до криптовалути, пише "Дойче веле".

ИЗРАЕЛ ПРИЕ ПЛАНА ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ НА ГАЗА И 5 ТОЧКИ ЗА КРАЙ НА ВОЙНАТА (ВИДЕО)

Израелският кабинет по сигурността одобри с "абсолютно мнозинство" план за поемане на контрола над град Газа в северната част на Ивицата Газа, съобщиха от офиса на премиера Бенямин Нетаняху. Заседанието се състоя снощи, 7 август. Министър-председателят на Израел по-рано заяви, че възнамерява да превземе целия палестински анклав - не само най-големия град, в района на който живеят около 1 млн. души, т.е. половината от населението на територията.

ЯПОНИЯ ГУБИ ДОВЕРИЕ В САЩ СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕТО НА ТРЪМП

Новинарският японски уебсайт Nippon.com, в сътрудничество с JX Press, проведе онлайн проучване на общественото мнение от 22 до 24 юли, за да разбере какво е отношението на японците към САЩ преди 80-годишнината от края на Втората световна война.

"БАЛКАНСКИЯТ МЕСИ", КОЙТО ПОДПИСА С БАРСЕЛОНА НА 17 ГОДИНИ, НО СЕ ПРОВАЛИ ГРЪМКО НА "КАМП НОУ" ЗАРАДИ АМБИЦИИТЕ НА БАЩА СИ

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.