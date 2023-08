Още лоши новини за американските банки

Голяма агенция понижи рейтинга на 10 американски банки

Мотивите

Настоящата "тежка" среда за кредитиране е причината за понижението на рейтинга на пет американски банки, посочиха снощи от "Стандард енд Пуърс" в бележка, а засегнатите институции са "KeyCorp, Comerica Inc., Valley National Bancorp, UMB Financial Corp. и Associated Banc-Corp. Като причини за влошените перспективи пред банките бяха посочени и големите изходящи потоци на депозити и преобладаващи по-високи лихвени проценти.

Рязкото покачване на лихвите натежава върху финансирането и ликвидността на много банки в САЩ, обясняват експертите. Депозитите, държани от банки и подсигурени от Федералната агенция за гарантиране на депозитите (FDIC), ще продължат да намаляват, докато Управлението за федерален резерв е в процес на "количествено затягане".

Рейтинговата агенция също понижи перспективите за S&T Bank и River City Bank от стабилна до отрицателна, заради високи експозиции към търговски недвижими имоти, наред с други фактори.