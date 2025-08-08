Войната в Украйна:

Прокуратурата се зае да разследва смъртта на кап. Марин Маринов в Газа

08 август 2025, 21:29 часа 445 прочитания 0 коментара
Прокуратурата се зае да разследва смъртта на кап. Марин Маринов в Газа

В България се разследва смъртта на капитан Марин Маринов, загинал при израелска атака в Ивицата Газа. От държавното обвинение са съобщили, че досъдебното производство е образувано в Софийската градска прокуратура. То е за убийство на лице, ползващо се с международна закрила. Разследването е възложено на следовател от Националната следствена служба.

Още: Извинявайте: От гласуване с телефон до убит от Израел българин в Газа - говори външният министър

Марин Маринов загина на 19 март при израелска атака срещу две сгради на ООН в град Дейр ал-Балах в Газа. Първоначално израелската армия отрече отговорност за атаката. През април обаче призна, че 51-годишният Маринов е загинал при танков обстрел и Израел се извини за инцидента.

Още: Израелската армия призна официално: Марин Маринов е убит от израелски танков снаряд

Адвокатът на дъщерята на убития служител на ООН заяви, че прокуратурата е започнала през май разследване като част от предварително производство по подозрение за „убийство на лице под международна закрила“. Според адвоката, непосредствената цел е да бъде установен командирът на танка, който е убил Маринов по време на атаката. От съдебномедицинския доклад на ООН става ясно, че Маринов е бил убит от прецизно насочен снаряд, а не от случаен обстрел.

Още: България да спре да защитава незащитимата репутация на Израел: Виктор Лилов за смъртта на Марин Маринов (ВИДЕО)

„Този тип боеприпаси могат да бъдат програмирани не само за посока, но и за разстояние“, заяви той и според АФП намекна, че това показва умисъл. Той добави, че България подготвя молби за правна помощ до Израел и Франция. При атаката, при която загина Маринов, е бил ранен и френски гражданин.

Още: Външният министър най-после се сети: Искаме да ни се извинят за смъртта на Марин Маринов, но не казваме кой

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Газа Марин Маринов разследване прокуратура война Израел
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес