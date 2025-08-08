Прокуратурата се зае да разследва смъртта на кап. Марин Маринов в Газа

В България се разследва смъртта на капитан Марин Маринов, загинал при израелска атака в Ивицата Газа. От държавното обвинение са съобщили, че досъдебното производство е образувано в Софийската градска прокуратура. То е за убийство на лице, ползващо се с международна закрила. Разследването е възложено на следовател от Националната следствена служба.

Още: Извинявайте: От гласуване с телефон до убит от Израел българин в Газа - говори външният министър

Марин Маринов загина на 19 март при израелска атака срещу две сгради на ООН в град Дейр ал-Балах в Газа. Първоначално израелската армия отрече отговорност за атаката. През април обаче призна, че 51-годишният Маринов е загинал при танков обстрел и Израел се извини за инцидента.

Още: Израелската армия призна официално: Марин Маринов е убит от израелски танков снаряд

Адвокатът на дъщерята на убития служител на ООН заяви, че прокуратурата е започнала през май разследване като част от предварително производство по подозрение за „убийство на лице под международна закрила“. Според адвоката, непосредствената цел е да бъде установен командирът на танка, който е убил Маринов по време на атаката. От съдебномедицинския доклад на ООН става ясно, че Маринов е бил убит от прецизно насочен снаряд, а не от случаен обстрел.

Още: България да спре да защитава незащитимата репутация на Израел: Виктор Лилов за смъртта на Марин Маринов (ВИДЕО)

„Този тип боеприпаси могат да бъдат програмирани не само за посока, но и за разстояние“, заяви той и според АФП намекна, че това показва умисъл. Той добави, че България подготвя молби за правна помощ до Израел и Франция. При атаката, при която загина Маринов, е бил ранен и френски гражданин.

Още: Външният министър най-после се сети: Искаме да ни се извинят за смъртта на Марин Маринов, но не казваме кой