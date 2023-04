САЩ удариха индийски превозвач на руски петрол

По информация на Bloomberg, американските действия са факт заради неспазване от страна на Gatik Ship Management на тавана на цената на руския петрол - 60 долара за барел. Разположената в Мумбай Gatik има 48 кораба, които основно превозват руски петрол за Индия. Това е капацитет от над 30 млн. барела, т.е. 1,4 млрд. долара.

А как работят западните санкции срещу Русия - вижте долната графика:

Sanctions were supposed to deny Russia's ability to finance the war. But sanctions were delayed and it didn't happen. Now sanctions are finally starting to bite. At the end of 2022 liquid reserves were slightly above 1 month of import. More facts: 1/ pic.twitter.com/NXfRCKre1r