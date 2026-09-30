Bultraco Motors откри нов шоурум на Omoda & Jaecoo в София

Компанията с 35-годишна история вече е оторизиран дилър на новите луксозни китайски марки

Днес по време на специално събитие Бултрако Моторс АД официално откри новия шоурум на OMODA & JAECOO в столицата. Компанията е част от Астреко Холдинг ЕАД и се слави с близо 35-годишна история, свързана с автомобилния и мотоциклетния бизнес в качеството си на оторизиран дилър на още три висококачествени марки в лицето на Honda, Subaru и Moto Morini. Новият дом на позиционираните във високия клас OMODA & JAECOO е разположен върху площ от 402 кв. м на бул. „България“ 111А. Двата луксозни китайски бранда навлязоха на българския пазар в края на миналата година. Техен официален представител е Genius Automotive Europe, изключителен дистрибутор в България, Унгария и Румъния.

„Изключително съм щастлив, че Genius Automotive Europe се довери на Бултрако Моторс и положихме началото на едно добро партньорство. През април компанията ни ще отпразнува 35-ия си рожден, немалък период за съществуването на една фирма. Благодарим на всички вас, че през цялото това време бяхте до нас и продължавате да ни подкрепяте. Време е за ново начало, с нови, изключителни автомобили, от чието качество съм възхитен. Радвам се, че още преди официалнто откриване на този шоурум вече реализирахме и първата продажба на Omoda 9, което показва огромния интерес на купувачите. Немалко предимство е и 7-годишната гаранция, допълнена от безпрецедентна гаранция от 1 000 000 км за двигателя, валидни за цялата гама. Рентакар компанията ни също ще разчита на автомобилите Omoda & Jaecoo. Разполагаме с отлично оборудвана сервизна база в комплекса ни „Астреко център“ на „Челопешко шосе“ 40, където нашите опитни специалисти ще се грижат за следпродажбеното обслужване. Съвсем скоро на същия адрес ще открием още един шоурум за двата бранда. Имаме силата и потенциала да растем“, заяви Костадин Грозданов, изпълнителен директор на „Астреко Холдинг“ ЕАД по време на откриването на новия дом на OMODA & JAECOO.

Специално за събитието от Унгария пристигна Мария Голдбергер, управляващ директор на Genius Automotive Europe, която сподели: „Скъпи колеги, партньори и приятели от Бултрако Моторс, за мен е истинско удоволствие да бъда днес тук с вас. Когато започнахме да изграждаме пътя на OMODA & JAECOO в България, знаехме, че успехът ще зависи преди всичко от едно: да имаме правилните хора до себе си. Ето защо днешният ден е толкова важен етап и аз съм истински горда официално да приветствам Бултрако Моторс в нашето семейство. OMODA и JAECOO са нещо повече от нови автомобилни марки. Те представляват нов начин на мислене за мобилността, съчетаващ модерни технологии, отличителен дизайн и увереността, която идва от това да управляваш автомобил, на който можеш истински да се довериш.

Ние не искаме просто да пуснем повече автомобили по пътищата. Искаме да създадем преживяване, което хората да оценят още от първия тест драйв и през целия период, в който притежават автомобила.

И точно затова сме толкова развълнувани да си партнираме с Бултрако Моторс. Вашият екип е изградил силна репутация с професионализма си, грижата за клиентите и високото качество на услугите. Това са ценности, които са в основата и на нашите марки, и заедно можем да гарантираме, че всеки клиент ще получи високото ниво на обслужване, което обещаваме – от шоурума до всяко следващо посещение в сервиза. Благодаря ви, че сте част от това пътуване, и добре дошли в семейството!“.

През април 2027 г. Бултрако Моторс ще отпразнува своя 35-и рожден ден. Компанията е сред основателите на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители у нас.

От европейския си дебют в Испания в началото на 2024 г. OMODA&JAECOO се разраства с изключителна скорост и вече разполага с над 300 дилърства в 8 европейски държави.