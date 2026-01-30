Църковен празник на 31 януари: Какво задължително трябва да направите утре, за да живеете в щастие и мир през цялата година

Утре, 31 януари, е денят, в който се почита паметта на светите чудотворци и безсребреници Кир и Йоан в православния календар. Ето какво задължително трябва да направите на този църковен празник, за да живеете в щастие и мир през цялата година.

История на църковния празник на 31 януари

Светите чудотворци и среброборци Кир и Йоан принадлежат към множеството на най-почитаните лекари-светци на християнския Изток. Животът им се превърна в ярко свидетелство за съчетанието на християнската вяра, жертвоготовното служене на ближните и безкомпромисната вярност към Христос във времена на жестоки гонения. Те станаха известни не само като лечители на телесни неразположения, но и като лекари на човешките души, които лекуваха със силата на молитвата и Божията благодат.

Свети Кир произхожда от Александрия, Египет, един от най-големите духовни и културни центрове на ранното християнство. Той получава задълбочено медицинско образование и практикува медицина, но от самото начало я съчетава с проповядване на християнската вяра. Кир лекувал болните безплатно, без да приема възнаграждение, за което по-късно е наречен Безсребърник.

Свети Йоан е бил войник и е произхождал от град Едеса. Животът му преди срещата с Кир е бил свързан със служба в римската армия, но е изповядвал и християнството, което по онова време е изисквало особена смелост.

В началото на IV век, по време на управлението на император Диоклециан, християните са подложени на едни от най-жестоките гонения. Кир, като известен проповедник и християнски лекар, е бил заплашен от арест. За да избегне принудата да се отрече от вярата си и да не излага на опасност други християни, той напуска Александрия и се установява в Арабската пустиня, където приема монашеството и се посвещава изцяло на молитва и аскетизъм.

Именно там го намерил Йоан, който, след като научил за светостта и духовната мъдрост на Кир, станал негов верен спътник и ученик. Оттогава нататък пътищата им станали неразделни.

След като научили за ареста на християнката Атанасия и трите ѝ дъщери – Теодотия, Теоктиста и Евдоксия, които били измъчвани заради вярата си, Кир и Йоан доброволно дошли в град Каноп (близо до Александрия), за да подкрепят духовно мъчениците. Тяхната открита реч в защита на християнството довела до незабавния им арест.

След жестоки мъчения, по време на които светците смело изповядват вярата си в Христос, Кир и Йоан са екзекутирани чрез обезглавяване около 311 г. Светите жени, които те подкрепят, също претърпяват мъченическа смърт заедно с тях.

Какво не може да правите утре?

Според народните вярвания, на този ден трябва да държите под контрол мислите и чувствата си и да пазите мир в сърцето си. Всякакви кавги, изясняване на отношенията или дори дребни словесни пререкания се считат за опасни. Специално внимание трябва да се обърне на огъня. Забранено е умишлено да се пали нещо, да се изгаря или небрежно да се борави с пламъци, за да не се причини бедствие или пожар

Какво може да правите утре?

На този ден хората молят светците за здраве, особено изцеление на очите, защита от вътрешни и външни изкушения, преследване, житейски неприятности, както и защита на дома от пожари и нещастия.

