Църковен празник на 28 януари: НЕ правете това утре, води до загуба и мъка

Утре, 28 януари, е празникът на свети монах Ефрем Сириец в православния календар. Този църковен празник се свързва с определени обичаи и забрани. Нарушаването им води до мъка, загуба и тъга. Ето какво не трябва да правите утре.

История на църковния празник на 28 януари

Св. Ефрем е роден около 306 г. в град Нисибис (Месопотамия, днешна Турция). Според преданието, той произхожда от християнско семейство, но в младостта си е имал пламенен характер и склонност към прибързани действия. Житейските изпитания и вътрешни борби се превръщат за него в път към дълбоко преосмисляне на собственото му съществуване.

Решаваща роля за формирането на духовния мироглед на Ефрем изиграл Свети Яков, епископ Нисибисски, под чието духовно ръководство бъдещият подвижник бил кръстен и започнал своя път на църковно служение. Именно тогава се зародили неговите богословски интереси и любов към Светото писание.

Ефрем Сириец никога не приема свещеничество, оставайки дякон от дълбоко смирение и осъзнаване на собственото си несъвършенство. Това решение се превръща в характерна черта на неговия духовен образ: той се отказва от почести, избирайки пътя на вътрешното пречистване и пълноценното служене на Бога.

След превземането на Нисибис от персите, Ефрем се установява в Едеса, която става център на неговия аскетичен живот и творчество. Там той води строг аскетичен начин на живот, съчетавайки уединението с активна духовна и образователна дейност.

Най-голямата слава на Свети Ефрем е свързана с неговото литературно наследство, което включва стотици химни, стихотворения, тълкувания на Светото писание и морални и аскетични наставления. Той е писал на сирийски език, използвайки поетичната форма като средство за богословско познание.

Особено място в духовното наследство на светеца заема покаятелната традиция. Най-известното му произведение е молитвата на Свети Ефрем Сириец, която се рецитира по време на Великия пост и се е превърнала в истински духовен символ на аскетичния период на църковната година: „Господи и Владико на живота ми, не ми давай дух на леност, небрежност, властолюбие и суета...“ Тази молитва е концентриран израз на християнската визия за борбата с греха и придобиването на добродетели чрез смирение, себепознание и любов.

По време на годините на глад в Едеса, Ефрем активно се занимавал с благотворителност: организирал помощ за бедните, грижел се за болните и призовавал богатите към милост. Думите му имали изключителна сила, защото били потвърждавани от личен пример.

Светият монах Ефрем Сириец се оттеглил при Господа през 373 г., оставяйки след себе си наследство, което и до днес остава духовен водач за милиони вярващи.

Народни поличби 28 януари

Ярки звезди през нощта вещаят мразовито време в близко бъдеще. Силната слана обещава ранна пролет. Ако враните грачат, това вещае размразяването, а ако се скрият - студеното време.

Традиции и забрани на 28 януари

Според древните народни вярвания, на 28 януари строго се забранява убиването на домашни насекоми - паяци, щурци или дори хлебарки - това се е смятало за особено зловещ знак. Подобни действия, според поверието, биха могли да привлекат тъга, загуба и непредвидени проблеми в дома. Смятало се е за голям грях и обиждането на котки или други домашни животни, защото жестокостта към тях се е връща стократно към човека.

Според църковните традиции на този ден вярващите трябва да се обърнат към собствената си съвест, искрено да се покаят за греховете си и да поискат прошка от онези, които са обидили с дума или дело. На този ден се отправят молитви към светеца за неговото застъпничество пред Господа.

