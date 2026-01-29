Църковен празник на 30 януари: НЕ правете това утре, носи кавги и проблеми в семейството

Утре, 30 януари, е денят на паметта на трима светци в православния календар: Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст. Празникът се нарича още Събор на тримата архиереи. Той е установен, за да почете едновременно трима велики светци. Ето какво трябва и не трябва да се прави на църковния празник утре.

Църковен празник на 30 януари

Василий Велики (330–379) е бил епископ на Кесария Кападокийска, известен със своя аскетизъм, литургични реформи и трактати за Светата Троица. Той се превръща в символ на монашеството и богословската мъдрост.

Григорий Богослов (329–389) е бил архиепископ на Константинопол, известен с красотата и дълбочината на своите речи и писания за Светата Троица и християнския живот. Често е наричан „Красивият“ заради забележителното си красноречие.

Йоан Златоуст (349–407) е бил архиепископ на Константинопол, виден проповедник и писател, автор на множество тълкувания на Светото писание и морално-етични насоки. Наричан е „Златоуст“ заради ненадминатата красота на речите си.

Народни поличби 30 януари

Ако на 30 януари има облаци ниско над земята, това вещае силна слана през следващите дни. Ако птиците летят ниско - ще бъде студено, а ако летят високо - ще бъде по-топло. Мъглата на този ден вещае до топло, но влажно време.

Какво не може да правите утре

На този ден е по-добре да се въздържате от кавги и наказания на деца - вярвало се е, че тогава те ще пораснат непослушни и това ще доведе до конфликти и проблеми в семейството. На жените не се препоръчва да се занимават с ръкоделие на този ден - вярва се, че това привлича проблеми в дома.

Какво може да правите утре?

На този ден в църквите се провеждат тържествени служби, посветени на трима велики светци. Вярващите се обръщат към тях с молитви за семейно щастие, взаимно разбирателство и благополучие в дома.

Василий Велики помага да се отървем от злобата и изкушенията и да укрепим духовната стабилност. Григорий Богослов напътства по правилния път и подкрепя в поправянето на грешките - от него се иска и прозрение за онези, които са се отклонили от пътя на вярата. Йоан Златоуст защитава от измама и лъжа, помага да се разпознае истината сред лъжите.

