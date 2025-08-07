Войната в Украйна:

Болници без вода в Пловдив: Каша заради ВиК дружеството

07 август 2025, 07:51 часа 377 прочитания 0 коментара
Болници без вода в Пловдив: Каша заради ВиК дружеството

Две болници в Пловдив, сред които и най-голямата частна АГ болница УСБАЛАГ "Селена", се оказаха без вода около 24 часа. Но не само - детски градини и бизнес учреждения също останаха без вода - оплаквания от случилото се имаше както от ръководството на "Селена", така и от районния кмет Тони Стойчева. Тя е начело на район "Западен" в Пловдив.

Стойчева изрично подчерта пред Нова телевизия, че не е имало предупреждение за плановия ремонт. Тя каза, че ремонтът е бил задължителен, но критикува цялостната организация. Ако знаехме, щяхме да се подготвим по-добре, подчерта кметицата.

От частната болница съобщиха, че заради липсата на вода са отменили 8 планови операции. В лечебното заведение са ползвали за известно време и вода, която е лично осигурена.

Още: ВиК авария остави без вода Стария град и част от центъра в Пловдив

От ВиК Пловдив обаче казват, че външна фирма извършила свръзка с водопроводи, но от компанията заявяват, че са предупредили ВиК за плановия ремонт.

Заради случилото се без вода останаха пловдивските квартали "Прослав" и "Смирненски". Плановият ремонт всъщност са дейности по изграждането на нови водопроводни връзки от Южния обходен колектор при кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец".

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Не поливайте с питейна вода": Двама министри с призив и мерки срещу безводието (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Пловдив ВиК вода липса на вода водоподаване
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес