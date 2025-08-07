Болници без вода в Пловдив: Каша заради ВиК дружеството

Две болници в Пловдив, сред които и най-голямата частна АГ болница УСБАЛАГ "Селена", се оказаха без вода около 24 часа. Но не само - детски градини и бизнес учреждения също останаха без вода - оплаквания от случилото се имаше както от ръководството на "Селена", така и от районния кмет Тони Стойчева. Тя е начело на район "Западен" в Пловдив.

Стойчева изрично подчерта пред Нова телевизия, че не е имало предупреждение за плановия ремонт. Тя каза, че ремонтът е бил задължителен, но критикува цялостната организация. Ако знаехме, щяхме да се подготвим по-добре, подчерта кметицата.

От частната болница съобщиха, че заради липсата на вода са отменили 8 планови операции. В лечебното заведение са ползвали за известно време и вода, която е лично осигурена.

Още: ВиК авария остави без вода Стария град и част от центъра в Пловдив

От ВиК Пловдив обаче казват, че външна фирма извършила свръзка с водопроводи, но от компанията заявяват, че са предупредили ВиК за плановия ремонт.

Заради случилото се без вода останаха пловдивските квартали "Прослав" и "Смирненски". Плановият ремонт всъщност са дейности по изграждането на нови водопроводни връзки от Южния обходен колектор при кръстовището на бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец".

Още: "Не поливайте с питейна вода": Двама министри с призив и мерки срещу безводието (ВИДЕО)