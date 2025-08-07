Войната в Украйна:

Пожарът в Струмяни все още не е в историята: Огнеборците притеснени, че се увеличава броят на пожарите

07 август 2025, 07:46 часа 585 прочитания 0 коментара
Към момента ситуацията с пожарите продължава да бъде под наблюдение в района на Харманлин и в Пирин над Струмяни. Причината затова са тежките терени, както и силният вятър, който се проявява в следобедните часове. Овладяни пожари е възможно да ги възобнови със значителна сила и интензитет.  Това заяви директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов пред bTV за актуалната ситуация с пожарите в страната. 

120 пожара за последното денонощие

Той посочи, че пожарникарите се съобразяват с условията на времето и работят през нощта и преди обяд, за да избегнат ветровете. Имаше сложни пожари в Балчик, в Карнобат и всяко денонощие има около 120 пожара и тенденцията не е към намаляване на пожарите, предупреди главен комисар Джартов. 

"Имаме притеснения, няма как да бъдем спокойни нито в Струмяни, нито в Харманлни. Пожарите са овладени и е въпрос на време да бъдат локализирани, но промяната на времето пречи за тяхното по-ранно предотвратяване", коментира шефът на Пожарната. Пожарникарите всеки ден разчитат и на летателната помощ на съседните държави от Европейския съюз. 

Той уточни, че през юли месец е имало 3500 пожара, а през юли миналата година пожарите са били под 3000. Това е изключителен проблем и притеснителното е, че има достатъчно информация за засегнати имоти на граждани, продължава палене и предизвикване на пожари, без да се оценява ситуацията, посочи главен комисар Александър Джартов. 

Според него не винаги децата са причина за пожарите, а най-вече възрастните заради изхвърляне на цигари, приготвяне на зимнина, почистване на дворове и искри от земеделска техника. 

Антон Иванов
