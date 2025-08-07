Украинските санкции срещу руския петрол: Гори поредна руска рафинерия след удар с дронове (ВИДЕО)

Нощните удари с дронове между Русия и Украйна отдавна се превръщат в новини рано сутрин, когато се вижда по-ясно какво е атакувано и какво е поразено, като обикновено допълнителни подробности под формата на геолокализация на видеокадри и сателитни снимки се появяват часове и дни наред след това.

Тази нощ успешен украински удар с дронове е имало и срещу поредна руска петролна рафинерия. Става въпрос за предприятието "Афипски", в Краснодарския край. Видеокадри в социалните мрежи показват красноречиво, че атаката е била успешна - Още: Поредна руска жп гара гори след украински удар с дронове (ВИДЕО)

По-рано стана ясно, че Украйна е ударила и поредна руска жп гара. Сега губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев признава, че е имало атака, обаче не обелва и дума за рафинерията. Той говори единствено за ранен след падане на отломки на дрон, както и за "успешно отбита" атака с морски дронове в Новоросийск.

Руското военно министерство съобщава, че между 23:30 часа на 6 август и 6:10 часа на 7 август са свалени 82 дрона. 31 са свалени над акваторията на Азовско море, 11 - над Крим, 10 - над Ростовска област, 9 - над Краснодарския край, 8 - над акваторията на Черно море и 7 над Волгогорадска област.

Още: Украйна атакува: Нова руска жп гара гори, две руски рафинерии са осакатени (ВИДЕО)