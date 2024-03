От Токио до Вашингтон: Черешовите дървета цъфнаха по-рано (ВИДЕО)

Нито една страна не се асоциира повече с цъфтящи черешови дървета или сакура, отколкото Япония, а туристите от чужбина често се опитват да определят времето на посещенията си, за да видят нежните розови листенца.

Между 1961 и 1990 г. черешовите дървета в Токио започват да цъфтят средно на 29 март. Между 1991 г. и 2020 г. тази дата се премести до 24 март, каза Дайсуке Сасано, служител по управление на климатичния риск в Японската метеорологична агенция.

Миналата година сакурата в Токио беше първата, която цъфна в цяла Япония, на 14 март. Това беше необичайно, тъй като те обикновено цъфтят първо в южната част на страната, а по-късно в северната част.

„Фактът, че Токио регистрира най-ранната начална дата, се дължи на глобалното затопляне, съчетано с урбанизацията“, каза Сасано, имайки предвид ефекта на градския топлинен остров, който кара градовете да улавят топлината. Токио се е затоплил с 3°C през последния век. ОЩЕ: Учен от Швейцария с мрачна прогноза за климата в България и света

На хиляди мили от Токио, във Вашингтон, окръг Колумбия, близо 4000 черешови дървета - най-старите от тях, подарени от Япония и засадени в САЩ столица през 1912 г. - също са основна туристическа атракция. В продължение на около месец всяка пролет градът провежда Националния фестивал на цъфтежа на вишните, който е „икономически двигател“, се казва в имейл от Търговската камара на окръг Колумбия. Всяка година фестивалът привлича приблизително 1,5 милиона души от целия свят и генерира повече от $100 милиона разходи за посетители.

Черешовите дървета от сорта Йошино, засадени около Tidal Basin близо до National Mall във Вашингтон, са фокусна точка за повечето посетители. Службата за национални паркове на САЩ проследява кога тези дървета достигат "пиков цъфтеж" или когато 70% от цветовете са в пълен разцвет.

Пиковият цъфтеж се е изместил около седем дни по-рано от 1921 г., според правителствени данни. Въз основа на приблизително вековни данни средната пикова дата на цъфтеж е 4 април. Тази година парковата служба прогнозира, че пиковият цъфтеж ще настъпи особено рано, между 23 март и 26 март. ОЩЕ: Защо климатичните промени ще правят бананите все по-скъпи?

What a perfect sunrise. If you're coming to see the cherry blossoms, please remember to:



🚇Walk, bike, or take Metro - there is limited parking&lots of traffic.

💧Bring water&snacks.

🌸Don't pick the blossoms. Don't climb the trees.



Plan ahead: https://t.co/h04Gu0ksc1 pic.twitter.com/4O2ojeSpkx