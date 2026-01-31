Путин подписа смъртната присъда на Байкал. Първите екзекуции вече се рекламират (ВИДЕО)

"Езерото Байкал скоро ще бъде видяно по съвсем нов начин. В Сибир стартира мащабен проект „Байкалска слобода“ – целогодишен туристически клъстер с хотели, пристанище, занаятчийско селище и СПА курорти. Комфортът, природата и уважението към това уникално място са рядка комбинация и те искат да го запазят." Това гласи реклама на проекта "Мегапроектите на Русия" и допълва, че се очаква курортът да бъда посещаван от 850 хил. души годишно.

Някой може да умре от студ: Ледено задръстване край езерото Байкал в Сибир (ВИДЕО)

Байкал скоро можно будет увидеть совсем по-новому. В Сибири запускают масштабный проект «Байкальская слобода» — всесезонный туристический кластер с отелями, мариной, ремесленной деревней и оздоровительными комплексами. Комфорт, природа и уважение к уникальному месту — редкое… pic.twitter.com/DOn7lEMK8N — Александр Афанасьев (@afanasev) January 30, 2026

Присъдата на Байкал

В края на 2025 г. руският диктатор Владимир Путин подписа закона, разрешаващ масовата сеч в централната екологична зона на езерото Байкал при „определени условия“. Законът ще влезе в сила на 1 март 2026 г. Той беше внесен в Държавната дума през 2022 г. и премина първото си четене през лятото на 2023 г. След това в цяла Русия започна събирането на подписи под петиция срещу инициативата, като над 100 000 души я подкрепиха. Разрешението за поголовната сеч беше насърчавана от депутата от Държавната дума от „Единна Русия“ Сергей Тен, който е свързан с милиардера Олег Дерипаска.

Въпреки протестите на еколози: Русия разреши изсичането на дървета в защитени територии около езерото Байкал

Промените

Изданието "7x7" разговаря с еколога Евгений Симонов за бъдещето на езерото Байкал и други защитени природни територии, чието богатство е желано от олигарси и корпорации. "Предишният закон забраняваше сечта в централната екологична зона на Байкалската природна територия. Изменение към него, разрешаващо дърводобива в тясна ивица по Байкало-Амурската магистрала и Транссибирската железница за тяхната реконструкция, беше прието с големи трудности. С други думи, законът представляваше сериозна заповед за защита, тъй като 70% от площта около езерото Байкал е гора.", обясни Симонов.

Предупреждение: Състоянието на кораловите рифове е критично

Настоящият закон гласи следното: Голата сеч е забранена в земи от горския фонд – тоест в земи, официално признати за гори. Горите, разположени в населени места и специални икономически зони, както и в райони с други видове земеползване, обаче могат да бъдат изсичани. Дори в земи от горския фонд обаче дърводобива вече е разрешен „в изключителни случаи“ за изграждане на важни съоръжения. Списъкът с такива съоръжения е дълъг: магистрали и железопътни линии, гробища, пречиствателни станции за отпадъчни води и хидравлични съоръжения. Комисия ще реши дали дърветата могат или не могат да бъдат изсичани.

Още: Кандидатстваме с киселото мляко в ЮНЕСКО

Освен това, общините вече могат да претендират за горски площи в рамките на своите кадастрални граници и след това да ги изсичат „с цел развитие на общност“ – за да строят къщи и друга инфраструктура. Не знаем каква територия е изложена на риск. Може да става въпрос за хиляди хектари. Законът също така позволява гола сеч за санитарни цели в горските резервати, за да се спасят гори, които са загубили екологичната си стойност.

Русия унищожава Азовско море

Какво ще се случи с гората и почвата?

В три от четири случая дърветата ще бъдат изсечени, за да се построи нещо. На мястото на гората ще има някаква бетонна сграда, жилищна сграда или туристически комплекс. Такава инфраструктура фрагментира естествената екосистема, унищожавайки част от нея. И след това използването на тази инфраструктура увеличава натиска върху околната дива природа, коментира още екологът.

България е първа в ЕС по ръст на парниковите емисии през 2025 г.

Ако е предписано гола сеч, горските площи ще бъдат обявени за болни или опожарени, така че да могат да бъдат изсечени и добивани за дървесина за селскостопански цели. Това представлява риск от ерозия на почвата, натрупване на отпадъци от дърводобив и изграждане на пътища там, където такива не са съществували. Присъствието на хора значително ще увеличи опасността от пожар.

Бетон върху бъдещето: Европа губи огромни зелени площи

Печелившите

"Лобистите за този закон прекараха три години в настояване за него. Тактиката им беше да съберат всички, които искаха нещо от езерото Байкал, в една кошница. Те жестоко удариха по ръцете на онези, които се опитваха само да прокарат собствените си интереси. Всички са замесени – туристически бизнеси, изпълнители на пътни работи, жители, които са под значителен натиск, например, защото няма място за разширяване на гробища, селскостопански предприятия като Селенгинския целулозно-хартиен завод, който исторически е използвал байкалска дървесина, но е затворен през последното десетилетие.", разказва още Симонов.

Пестицидите - преувеличена полза и игнорирана заплаха за здравето

Последици

Езерото ще загуби защитните функции на околните ландшафти и най-важното - ще се увеличи оттичането на органични замърсители: почва от ерозия, пепел от пожари, фекалии от нови селища и туристически съоръжения и емисии от строителство на инфраструктура, категоричен е Симонов.

"Над десет години наблюдаваме значителна еутрофикация в езерото, тоест прекомерно обогатяване с хранителни вещества. Това води до драматично преструктуриране на екосистемата и загуба на характерните за Байкал видове, които не се срещат никъде другаде, в плитките води. Вместо това, видове, които живеят в целия Сибир в по-богати на хранителни вещества води, нахлуват в езерото. Тъй като Байкал по своята същност е много беден на хранителни вещества воден басейн, той няма собствени екосистемни механизми за борба с притока на големи количества хранителни вещества", допълни още той.

Радослава Бекова и тайните на морското дъно

По думите му: водата ще стане мръсна, обрасла, пълна с цъфтеж на водорасли, включително токсични, с голямо количество крайбрежна биомаса, която ще гние по бреговете, унищожавайки естествените крайбрежни ландшафти, фауна и флора.

Атаки срещу активистите

Местните общности и техните позиции са важна част от подобни протести. Затова лобистите за закона за сечта край езерото Байкал старателно кооптират местния елит от десетилетие. Ако се вгледате в местната история, много общински босове и влиятелни бизнесмени са се озовавали в криминални ситуации за нарушаване на екологичните закони. И разбира се, не изключени са и кражби. Дори е сформирана специализирана мрежа от адвокати, която да защитава тези „поглъщащи езерото Байкал“. В Иркутска област и Бурятия има голямо, добре развито лоби, което създава впечатлението, че мнозинството от жителите подкрепят премахването на защитата на езерото Байкал.

Кои пластмасови опаковки са опасни за храните и напитките? Отговорът на учените

Това възприятие създава желание да се присъединят към това лоби сред онези, които се чувстват някак ограничени от защитата на езерото. В Иркутска област активистите са преследвани от местната мафия от 15 години. Срещу активистите са повдигнати обвинения за клевета и обида. Една от тях - Любов Аликина е получила няколко подобни дела от същата група адвокати, които защитават предимно нарушители на законодателството на Байкал.

Още: Официално: Българската гайда влезе в списъка на ЮНЕСКО

"Мисля, че друг проблем е, че тези, които се осмеляват да се съберат на езерото Байкал в защита на езерото днес, не са толкова многобройни, колкото бяха преди 15 години. Това е следствие не само от общите промени в страната, където всеки протест е опасен, но и от разрастващата се местна мафия. Преди една организация можеше да бъде обявена за чуждестранен агент, както се случи с „Байкалската екологична война“, но самите ѝ членове не бяха подложени на бясно преследване. Сега обаче активистите на езерото Байкал са пряко застрашени. Балансът на силите там се е променил по-драматично, отколкото където и да е другаде", споделя още Евгений Симонов.

Животът стана невъзможен: Село се моли на ЮНЕСКО да махне статута му на защитено (СНИМКИ)

Нарушения

В средата на месеца стана ясно, че броят на екологичните нарушения на езерото Байкал се е увеличил 3,5 пъти за една година. Росприроднадзор е установил 800 административни екологични нарушения на езерото Байкал до края на 2024 г., в сравнение с едва 231 през 2023 г. Това съобщава „Говорит НеМосква“, позовавайки се на доклад на Министерството на природните ресурси.

По-специално, в района на заустване на отпадъчни води близо до Байкалск нивото на замърсяване със серни съединения се е увеличило 2,5 пъти в сравнение с 2023 г. Като цяло нивото на вредни емисии се е увеличило с 10,4% за годината. Над 9000 хектара гори около езерото са унищожени за една година, предимно поради горски пожари, допълва Сибирь.Реалии.

Къде се намира най-голямото езеро в света

Първите посегателства

Преди дни защитниците на Байкал съобщиха за започване на дърводобив в езерото. Вероятно за изграждането на кафене, предаде телеграм-каналът Новая Газета. В село Утулик на брега на езерото Байкал са забелязани отсечени дървета в природен резерват близо до водата, според „Хората на Байкал“ (организацията е обявена за чуждестранен агент в Русия), позовавайки се на активисти, противопоставящи се на закона за дърводобив. Според тях на мястото на сечта е поставена дървена основа за бъдеща сграда. Местните жители твърдят, че на мястото е планирано да бъде построено кафене. Някои близки дървета са обвързани с панделки – маркиращи нови места за дърводобив, обясняват активистите. Според маркировката е отсечен и висок, голям бор, въпреки че дървото не показва признаци на болест или други повреди.

Учени със сериозно предупреждение към човечеството

Снимки: iStock