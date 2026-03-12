Учени предлагат да се взривят 1600 термоядрени бомби, за да се спаси човечеството от глобалното затопляне

Глобалното затопляне е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправено човечеството. Учените са предложили различни методи за борба с този проблем, някои от които може да изглеждат доста радикални. Наскоро изследователи от Технологичния институт в Рочестър предложиха собствено решение на проблема - да взривят над 1600 термоядрени бомби под вода, пише T4.

Според учените това ще помогне за ускоряване на естествения процес на отстраняване на въглеродния диоксид от атмосферата.

Учените смятат, че това би могло да помогне за ускоряване на естествения процес на отстраняване на въглероден диоксид от атмосферата. Те твърдят, че термоядрените експлозии биха могли да допринесат за бързото разрушаване на силикатни скали като базалт, което би помогнало за свързването на въглеродния диоксид и отстраняването му от атмосферата.

Разбира се, идеята за използване на термоядрени оръжия за борба с изменението на климата повдига много въпроси и опасения. Учените обаче уверяват, че техният метод ще бъде безопасен и ефективен. Те предлагат зарядите да се поставят на дълбочина 4 км под водата и 8 км под морското дъно. Налягането на водата би трябвало да абсорбира ударната вълна, а силата на експлозиите ще осигури бързо разрушаване на скалите. В същото време, според изследователите, нивото на радиация ще бъде минимално, а океанската екосистема ще бъде почти незасегната.

Очаква се ефектът от толкова много експлозии да бъде еквивалентен на премахването на 30 години емисии на CO2. Учените смятат, че това е необходимо, за да се предотвратят катастрофалните последици от глобалното затопляне, като например повишаване на киселинността на океана и смъртта на кораловите рифове.

Въпреки уверенията на учените, въпросът за безопасността на използването на термоядрени експлозии в такъв мащаб остава отворен и изисква допълнително проучване. Резултатите от това проучване са публикувани в библиотеката с препринти на arXiv.

Учените предупреждават, че от началото на бързото индустриално развитие средната глобална температура се е повишила. Най-бързото покачване на температурата се е наблюдавало през последните 35 години.

Еколози предупреждават, че нашата планета официално премина прага от 1,5°C, определен като приоритетна цел от Парижкото споразумение за климата, подписано през 2015 г. Въпреки обещанията на човечеството да намали емисиите на парникови газове и да ограничи планетарното затопляне до не повече от 1,5°C над прединдустриалните нива.

