Учени бият тревога: Антарктида може да се превърне в "земя на огъня"

Повече от 100 вулкана се крият под повърхността на Антарктида, а нови изследвания показват, че топенето на ледената покривка може да предизвика тяхното активизиране. Live Science пише за това.

Вулканите под Антарктида

Под ледената покривка на Антарктида се крие огромна сила, която един ден може да изригне в отговор на глобалното затопляне. Това е гигантският вулкан Еребус и поне сто други, по-малко видими вулкана, разположени в Антарктида. Повечето от тези вулкани са разположени на западния бряг. Някои от тях се издигат над повърхността на континента, но повечето вулкани са скрити на няколко километра дълбочина под антарктическия леден покрив.

Климатичните промени водят до топене на ледената покривка, повишавайки морското равнище. Изтъняването на ледената покривка също така намалява натиска върху повърхността на най-студения континент на планетата, което води до повишена активност на подледниковите вулкани.

Международен екип от учени проведе 4000 компютърни симулации, за да проучи как загубата на ледена покривка влияе върху вулканите на Антарктида. Изследователите установиха, че постепенното топене може да увеличи броя и силата на подледниковите изригвания.

„Причината е, че топенето на лед намалява налягането върху магмените камери под повърхността, което кара компресираната магма да се разшири. Това разширяване увеличава налягането върху стените на магмените камери и може да доведе до изригвания“, се казва в статията.

Някои магмени камери съдържат и големи количества летливи газове, които обикновено са разтворени в магмата. С охлаждането на магмата и намаляването на налягането в скалите, тези газове излизат от разтвора, подобно на въглеродния диоксид от прясно отворена бутилка сода, увеличавайки налягането в магмената камера. Това означава, че топенето на леда може да ускори началото на изригване на подледников вулкан.

Изригванията на подледникови вулкани може да не са видими на повърхността, но ще имат последствия за ледената покривка. Топлината от тези изригвания може да увеличи топенето на леда дълбоко под повърхността и да отслаби ледената покривка отгоре. Това допълнително ще намали натиска върху магмените камери и ще увеличи по-нататъшните вулканични изригвания.

Авторите на изследването предупреждават, че това е бавен процес, който може да отнеме стотици години, но теоретично, след като механизмът бъде задействан, той вероятно не може да бъде спрян, дори ако хората успеят да спрат глобалното затопляне.

„Антарктическият леден покрив е бил много по-дебел през последния ледников период и е възможно същият процес на разтоварване и разширяване на магма и газ да е допринесъл за минали изригвания“, отбелязват авторите на изследването.

Срутването на гигантския ледник Туейтс в Антарктида , наречен „ледникът на Страшния съд“ заради потенциала му да повиши морското равнище с повече от 0,6 м, е малко вероятно да се случи през този век. Експертите поставиха под въпрос тревожното заключение на Междуправителствения панел на ООН по изменението на климата (IPCC).

