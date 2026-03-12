Съкровища изпод леда: Топящите се ледници в Норвегия разкриха уникални находки

Глобалните климатични промени водят до топене на ледниците по целия свят, а заедно с това се откриват уникални артефакти, които хвърлят светлина върху живота на древните цивилизации.

С повишаването на средната температура на планетата, ледниците се топят. Това вече е причинило безпрецедентни екстремни метеорологични явления, като горещи вълни и суши, покачване на морското равнище и срутване на ледените шапки. В процеса на това изпод леда се появяват удивителни исторически артефакти - от древни инструменти и оръжия до човешки останки и предмети от бита. Това съобщава Science Alert.

Находки под топящите се ледници в Норвегия

Откритията, направени в резултат на топенето на ледниците, дадоха началото на нова научна област - ледниковата археология, която се фокусира върху изучаването на артефакти, останали запазени в леда в продължение на векове и дори хилядолетия.

Норвегия е лидер в тази област. Според археолога Еспен Финстад, съдиректор на изследователската програма „Тайните на леда“, норвежките учени вече са открили около 4500 артефакта - повече от половината от всички находки от ледниковата археология в света.

Едно от най-продуктивните места за разкопки е ледникът Лендбрин. Това е древен маршрут, използван от пътешественици, ловци и търговци в продължение на векове, от епохата на викингите до Средновековието. Лятното топене на ледника през 2024 г. доведе до нови сензационни открития.

Екипът от археолози на Финстад е проучил повече от дузина обекти в планински райони. Изследователите са използвали товарни коне за транспортиране на оборудването си, което им е позволявало да правят дълги експедиции.

Сред артефактите, открити в Лендбрин, са: древни стрели – използвани за лов на северни елени; останки от търговски пътища са обекти, които потвърждават мащабни контакти между регионите; необичайни върхове на стрели – някои направени от речни миди, показващи далечни търговски пътища.

Въпреки научната стойност на тези открития, тяхното откритие е зов за събуждане за човечеството. Изгарянето на изкопаеми горива причинява парников ефект, който ускорява топенето на ледниците. Учените призовават за промени в околната среда, защото въпреки че ледниците разкриват тайните си, изчезването им заплашва с глобални катастрофи.

Междувременно учените откриха, че пукнатини в леда в Гренландия се разширяват. Наблюденията показват, че между 2016 и 2021 г. размерът им се е увеличил значително, особено в югоизточната част на ледената покривка. Това се дължи на ускореното топене на леда.

