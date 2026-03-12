Ще има ли някога друг ледников период на Земята?

Учените свързват промените в орбиталното движение на нашата планета с колебанията на глобалната температура. Те откриха, че възможни причини за ледниковите периоди могат да бъдат леки промени в положението на Земята в космоса, включително нейната орбита (ексцентричност), наклон и промяна в посоката на оста ѝ на въртене (прецесия).

Кога ще е следващият ледников период на Земята?

Очаква се следващият ледников период да настъпи след около 10 000 години, но активната човешка дейност увеличава вероятността от неговото забавяне или дори избягване. Учените обясниха, че наклонът на орбитата на планетата причинява сезонни промени в продължение на 41 000 години, което влияе върху количеството обща светлинна енергия, която по-високите географски ширини получават през лятото. Това пише изданието Science.

Вместо това, прецесията измества пика на лятната интензивност в средните и високите географски ширини с период от 21 000 години.

Авторите на статията смятат, че и двата параметъра, и тяхното взаимодействие са важни, но прецесията има по-голямо влияние върху настъпването на ледниковите епохи. Промяната в наклона на планетата е важна за пика на междуледниковите периоди. Сравнявайки промените в орбиталните параметри с ледникови епохи, учените са установили, че ексцентричността варира в рамките на цикли с продължителност 100 000 години.

„През последните милиони години открихме предсказуем модел на изменение на климата на Земята между ледниковите епохи и меките топли периоди като днешния, наречени междуледникови периоди“, каза съавторът на изследването Лорейн Лисиецки, професор в Калифорнийския университет в Санта Барбара (САЩ).

Изследователката добави, че тя и колегите ѝ са „учудени“ да открият толкова ясни тенденции във въздействието на орбиталните параметри върху изменението на климата.

Учените са изчислили, че следващият ледников период би трябвало да настъпи след 10 000 години, но хората са повлияли значително на естествените климатични промени чрез емисиите на въглероден диоксид в атмосферата.

„Подобен преход към ледниково състояние след 10 000 години е много малко вероятен“, казва съавторът на изследването Грегор Кнор от Института „Алфред Вегенер“.

Според експертни прогнози, до 2100 г. Земята рискува да загуби повече от половината си ледници. Както съобщава Mail Online, резултатите прогнозират, че при високи нива на въглеродни емисии, до 54% ​​от всички ледници биха могли да изчезнат до 2100 г. В Алпите тази цифра може да достигне 75%. Високопланинските ледници, които преди това осигуряваха целогодишен ски сезон, се топят бързо под влияние на климатичните промени.

