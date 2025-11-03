Войната в Украйна:

Продажбите на Tesla в скандинавските страни се понижиха драстично

03 ноември 2025, 16:27 часа 213 прочитания 0 коментара
Продажбите на нови електромобили Tesla в скандинавските страни отбелязват значителен спад през октомври спрямо същия месец на предходната година, предаде Ройтерс.

В Дания те са намалели с 86 на сто през октомври на годишна база, достигайки само 102 автомобила, показват данни на платформата bilstatistik.dk, обхващащи всички превозни средства, подлежащи на регистрация на датския пазар.

В Швеция спадът е още по-голям – 89 на сто, с 113 регистрирани автомобила през миналия месец, сочат изнесени днес данни на Mobility Sweden, индустриална организация за производители и вносители на автомобили, камиони и автобуси.

В Норвегия броят на новорегистрираните електромобили Tesla е намалял през октомври с 50 на сто, до 671 автомобила, отчита Норвежкият информационен съвет за сухопътен трафик

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
