Илон Мъск постави исторически рекорд с личното си състояние

Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 600 млрд. долара, според списание Forbes. Основният източник на доходи е SpaceX. Преди това никой човек в света не е притежавал състояние дори близо до 500 млрд. долара. По-рано той отново влезе в историята, след като през октомври 2024 г. стана първият човек в света с нетно състояние от 500 млрд. долара.

SpaceX обяви в началото на декември, че може да стане публична следващата година, като оценката на компанията е 800 млрд. долара. Само до август тази оценка е била 400 млрд. долара.

В резултат нетното състояние на Мъск се е увеличило със 168 млрд. долара, достигайки 677 млрд. долара, което представлява нов исторически рекорд.

Мъск притежава приблизително 42% дял в SpaceX.

Богатството на Мъск също получи тласък от приблизително 12% дял в производителя на електромобили Tesla, чиито акции са се повишили с 13% от началото на годината, въпреки слабите продажби. Те се покачиха с близо 4% в понеделник, след като Мъск заяви, че компанията тества роботизирани автомобили без монитори за безопасност на предната пътническа седалка.