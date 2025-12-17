Спорт:

Westinghouse подписа със седем български компании за 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй“

Westinghouse Electric Company подписа нови седем споразумения за разбирателство по време на своя трети симпозиум за доставчици в София през ноември 2025 г. С това общият брой на българските доставчици, които ще се включат в проекта за изграждане на два нови енергоблока - седми и осми с технологията AP1000 на площадката на АЕЦ "Козлодуй“, се увеличава до 36, съобщиха от Westinghouse.

Компаниите

Новите меморандумите за разбирателство рамкират потенциала за доставка на различни продукти и услуги като клапани, електрическо оборудване, съдове под налягане и резервоари, и спомагателно оборудване. Някои от новите местни компании, подписали споразуменията, включват: „ЕНЕК Консулт“ ООД, „Honeywell“ ЕООД, „КЗУ-ЗЛМК“ ЕООД, „Неопет“ ООД, „Тангра-АВ“ ООД и „Ваптех“ АД.

"Активното включване на български компании в проекта за новите ядрени мощности е ясен израз за доверието в капацитета, експертизата и конкурентоспособността на българската индустрия. За нас в „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ това е стратегически приоритет и целенасочено работим за разширяване на участието на все повече местни предприятия в проекта“, каза Петьо Иванов, изпълнителен директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“.

"Нашата работа по доставката на два усъвършенствани реактора AP1000 на площадката в Козлодуй набира силна инерция“, каза Дан Липман, президент на Westinghouse Energy Systems. „С това ново разширяване на веригата ни за доставки ние добавяме изключителна дълбочина и експертиза към нашата способност да изпълняваме подобни проекти навреме и в рамките на бюджета – както в България, така и в световен мащаб.“

Като част от философията си за локализация „купуваме там, където строим“, Westinghouse продължава да разширява своята мрежа от доставчици и да предоставя възможности за участие в проекти с технологията AP1000 в Европа и по света. 

AP1000 е единственият ядрен реактор от поколение III+, внедрен в крайна търговска експлоатация, използващ напълно пасивни системи за безопасност, който е с модулен дизайн на конструкцията и с най-ниския въглероден отпечатък за един MWe.

Шест реактора с технологията AP1000 днес поставят рекорди по експлоатационна ефективност по света, като още 14 реактора са в процес на изграждане и има одобрен проект за изграждането на още 5 енергоблока с тази технология. Полша и Украйна също избраха технологията AP1000 за изграждането на нови ядрени мощности, като технологията е обект на интерес за внедряване на много други площадки в Европа, Близкия изток и Северна Америка.

 

Пламен Иванов
