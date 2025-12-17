Шоуто започва с Eventim: Компанията представя новата си платформа за билети

На 31 декември 2025 г. Eventim България официално стартира своята изцяло обновена платформа за продажба на билети www.eventim.bg – ключов проект, който бележи следващата фаза в развитието на компанията и отразява стремежа ѝ да предлага още по-качествено, по-интуитивно и по-персонализирано дигитално преживяване за феновете на събития на живо.

Новата платформа е резултат от тясното сътрудничество с глобалната мрежа CTS EVENTIM – водещ европейски билетен оператор, който оперира в повече от 25 държави и продава над 300 милиона билета годишно. Стартирането ѝ идва в края на символична година за компанията – годината, в която Eventim отбеляза 20 години лидерство на българския пазар, с повече от 10 милиона продадени билета и хиляди реализирани събития.

Eventim.BG е напълно преработена – от архитектурата на сайта и логиката на навигацията до визуалния интерфейс и потребителските потоци. Основният фокус е върху улесняването на целия процес по търсене и покупка на билети – по-бързо зареждане, по-ясна структура, интуитивен избор на места и оптимизиран чек-аут, напълно съвместим с мобилни устройства. Всеки потребител разполага с обновено лично пространство, в което може лесно да управлява своите билети, предпочитания и история на покупките.

Целта на новата платформа е да направи пътя от първия интерес към дадено събитие до самото преживяване по-гладък и по-удобен. Независимо дали става дума за концерт, театрален спектакъл, спортно събитие или мащабна международна продукция, Eventim.BG осигурява стабилност и надеждност дори при изключително висок трафик – стандарт, характерен за най-големите европейски пазари. Платформата използва същата технологична инфраструктура, която обслужва продажбите в държави като Германия, Италия и Австрия, където изчерпването на билети за минути е ежедневие.

Новата система създава и по-добра среда за работа с български и международни промоутъри, като им предоставя повече гъвкавост и модерни инструменти за представяне и продажба на събитията им. По този начин Eventim България затвърждава ролята си не само като билетен оператор, но и като стратегически партньор на културната и развлекателната индустрия.

"Лансирането на новия уебсайт е важен момент за Eventim България. Той е обновен, значително подобрен и създаден с много внимание към динамичните нужди на нашите партньори и към клиентското изживяване на потребителите. Новата ни платформа е основана върху най-добрите практики, инструменти и технологии от цялата мрежа на CTS EVENTIM. Убедени сме, че тя ще направи достъпа до големите събития на живо още по-лесен, интуитивен и вдъхновяващ за българските фенове", споделя Мирослав Еманоилов, управляващ директор на Eventim България.

Стартирането на новата платформа съвпада с изключително динамичен период за индустрията на развлеченията на живо в световен мащаб. Данни на The Business Research Company показват, че глобалният пазар на събитията достига 1227,3 млрд. долара през 2024 г., като се очаква да нарасне до 1911,9 млрд. долара до 2029 г. Европа също бележи устойчив растеж, воден от завръщането на публиката към преживяванията на живо и от дигитализацията на билетните услуги.

В този контекст 2026 г. се очертава като една от най-разнообразните и силни години за събития на живо в България. Сред вече потвърдените продукции, които са или предстои да бъдат достъпни чрез новата платформа на Eventim.BG, са концертът на носителя на "Грами" Грегъри Портър в зала 1 на НДК, грандиозното завръщане на Андре Рийо и неговия Johann Strauss Orchestra в Арена София, мащабното шоу на гръцката суперзвезда Никос Вертис, спектакълът Cirque du Soleil: OVO, както и легендарната танцова продукция Lord of the Dance на Майкъл Флетли.

С въвеждането на обновената си дигитална среда Eventim България поставя ясен акцент върху модерното, човешко и персонализирано обслужване – подход, който отговаря на очакванията на съвременната публика, за която преживяването започва още с първото кликване.