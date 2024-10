Китай ликува след успешна мисия в надпреварата със САЩ за завръщане на Луната (ВИДЕО)

Китайски космически кораб с тричленен екипаж, включително първата жена космически инженер в страната, се скачи с националната орбитална станция "Тянгун" (Tiangong). Това се случи след повече от шест часа пътуване на 30 октомври.

Още: Китайска сонда кацна на обратната страна на Луната

Екипажът ще използва Китайската космическа станция като база за 6 месеца, за да провежда експерименти и да излиза в открития космос, докато Пекин трупа опит и информация за евентуалната си мисия да изпрати човек на Луната до 2030 г.

Китай обяви изстрелването на „Шънджоу 19“ за „пълен успех“ - това е едно от 100-те изстрелвания, които страната е планирала през рекордната година на космически изследвания, докато се опитва да изпревари своя съперник САЩ.

Още: Китайски завод в Сърбия: Модерно робство и трафик на хора

China's Shenzhou-19 spacecraft with a three-person crew has successfully docked with the national orbital station Tiangong



The crew will use the Chinese space station as a base for six months to conduct experiments and spacewalks.



It comes as part of Beijing's planned mission… pic.twitter.com/fBdylXyn5S