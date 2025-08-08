Левон Хампарцумян: За да не поскъпват храните лекарството е само едно

Който пазарува с телефона си, който плаща с карта ще е облекчен от цялата тази работа с превалутирането на лева в евро. Тези хора няма как да пострадат от фалшиви евробанкноти например или пък курса. Оттам-нататък е необходимо малко повишено внимание за тези хора, които ще боровят със самите евробанкноти. Хората ще свикнат с времето. Днес даже стана дума, че ако някой има големи запаси от монети, не бива да чака последния момент. На много места има машини, където човек може да изсипе кош монети и да получи ваучер, с к ойто да пазари в съответния магазин. Ако се направи такова нещо предварително, преди Нова година би било добре, защото има около 70-80 тона монети в обращение в България. Това обясни за бТВ банкерът Левон Хампарцумян.

Има потребители, които не обръщат чак толкова голямо внимание на цените, но има други, които цепят стотинката на две. Сега ще цепят евроцента на две. Различни са хората. Навремето когато френските франкове се смениха с евро, сумати време смятаха в старите франкове, имаше някакъв сантимент. Много е вероятно и в България да има нещо подобно, но това са неща, които ще ги преживеем и надмогнем, посочи той.

"Никой никъде не е успял да направи това"

Мерките на държавата по отношение на цените имат по-скоро някакво психовъздействие върху разтревожените хора, отколкото дейност, която ще даде видим резултат. Причината е проста - никой никъде не е успял да направи това. Прекаленият натиск върху пазара или води до влошаване на качеството на стоките, или в дефицит на дадена стока, или дори до изчезване на стоки. Това сме го изживяли през комунизма, когато имаше магазини с празни щандове и беше много популярно да се казва "пуснаха банани", "пуснаха едни какво си". Това сме го изживяли и сме го видали и дори още имаме дейци от онова време, които сега отговарят за някакви ценови контроли. Тогава не са успели и сега няма д а могат, посочи финансистът.

На руснаците със сигурност не им е приятна по-високата степен на интеграция на България в ЕС и в НАТО. Това е. Плюс разни хора, които са против еврото, просто защото обичат да са против каквото и да се случи, коментира той. Не е еврото това, което влияе върху банковите лихви, а икономиката и кредитоспособността на самия държател на ипотеките. Истината е, че хората с по-добри заплати, с по-добър бизнес получават и по-добро финансиране. За банката е важно да си млад, здрав и добре платен. Звучи цинично, но е така. Това влияе на лихвата и кредита, а не еврото, посочи той.

Еврото може да повлияе за по-доброто кредитиране на държавата чрез по-добри условия. Ще създаде възможности за бизнесите, за хората, които пътуват да бъдат облекчени и по-стабилни и ще повиши репутацията на държавата, коментира той.

За да не поскъпват храните лекарството е само едно - конкуренция и контрол на качеството. Всякакви други мерки изкуствени може да видим примери от Румъния и Унгария. Няма причина в България тези техни мерки да са по-успешни. От ковид насам живеем в проинфлационна среда. Това е, коментира Хампарцумян.