Спорт:

Две момчета пострадаха, докато се возиха на тротинетка

11 юни 2026, 23:16 часа 289 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Две момчета пострадаха, докато се возиха на тротинетка

Две непълнолетни момчета са пострадали при управление на тротинетка. Инцидентът е станал тази вечер около 19 ч. в района на еленското село Константин. По първоначална информация едното е управлявало превозното средство, а другото момче се е возило и са паднали.

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Двамата са откарани във великотърновската болница. На място има екипи на полицията. Причините за произшествието ще се изясняват в хода на образуваното досъдебно производство. 

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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