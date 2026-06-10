Официално: Николай Пелтеков е новият директор на СДВР

Николай Пелтеков е назначен за директор на Столичната дирекция на вътрешните работи на мястото на Любомир Николов. Това потвърдиха от МВР за БТА. Досега той беше заместник-директор на СДВР. Николай Пелтеков ще заеме временно този пост, след като досегашният директор на Столичната дирекция на вътрешните работи Любомир Николов стана новият професионален ръководител на МВР на мястото на Георги Кандев. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че Николов става и. д. главен секретар на министерството.

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Николай Пелтеков е роден на 20.03.1977 г. в гр. Гоце Делчев Завършил е висшето си образование в Академия на МВР. Постъпва в системата на МВР през 2000 г. Преминава през следните длъжности: Граничен полицай в РГС Гоце Делчев, Инспектор в сектор “Противодействие на криминалната престъпност” към 05 РУ – СДВР, Инспектор в отдел “Противодействие на криминалната престъпност” – СДВР, Началник на група към 04 РУ – СДВР, Началник на сектор към 04 РУ – СДВР, Началник на сектор “Престъпления, свързани с МПС” – СДВР.

От 13.03.2026 г. е ВПД заместник-директор на СДВР. Преминал е множество курсове и специализации. Награждаван многократно за професионални резултати.