Пожарникари помогнаха на четири деца да слязат от изоставена сграда в София. Акцията е предприета след подаден сигнал на телефон 112 по-рано днес, съобщиха за БТА от пресцентъра на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. От МВР потвърдиха за случая. Оттам посочиха, че децата са свалени от сградата без опасност за здравето им.

В началото на септември МВР и пожарната извършиха аварийна спасителна операция на две непълнолетни деца на строителна площадка на бул. „Цариградско шосе“ в столицата.