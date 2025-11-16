Обвинения в наркотрафик и черни каси: Георги Георгиев от БОЕЦ с твърдения за ДПС-Ново начало (ВИДЕО)

Лидерът на Сдружение БОЕЦ Георги Георгиев изнесе случаи, които по думите му разкриват наркотрафик и доказателства за черни каси на ДПС-Ново начало. В специално излъчване във Facebook той разказа за две полицейски акции, които по думите му са довели единствено до уволнение на полицаите, които са ги ръководили. Георгиев бе категоричен, че в понеделник, в 18 часа, ще изнесе доказателства за нови фрапиращи случаи, в които са намесени висши партийни функционери.

При първият случай, който Георгиев огласи, той твърди, че е бил спрян автомобил с открити в него 87 пакета наркотици. Според него, това се е случило на 21 октомври 2024 година, като по думите му шофьор е местният активист Пейчо Пеев от Добрич, който е и делегат на конференцията на ДПС-Ново начало, която се е провела след този случай. По думите на Георгиев, на място се появява общинският лидер на ДПС-Ново начало в Добрич Люцкан Налджиев.

"След пристигането му, спрямо Пейчо Пеев не е направина проба за употреба на наркотици и алкохол, не е извършено претърсване и изземване. Оказва се, че Пеев живее до лице, станало по-късно директор на ОД МВР – Добрич", обяви лидерът на БОЕЦ.

Според Георгиев, от своя страна Люцкан Налджиев е изключително близък до Ертем Анисова, т.е. депутат от ДПС-Ново начало, избрана от Добрич. И Налджиев, и Анисова са от най-приближените до лидера Делян Пеевски, казва Георгиев. "Полицейският служител, ръководил операцията и подал сигнала, е награден със специална заповед – налага му се дисциплинарно уволнение", обяви още Георгиев.

Друг случай

Вторият случай е от 18 март 2023 година, когато е проведена полицейска операция в заведение в курорта "Албена". Според него, там не се издават касови бележки, а акцията е под ръководство на Ивайло Иванов.

При претърсването на място е иззет с протокол син на цвят тефтер с надпис Народно събрание на Република България. "В него има записани конкретни суми в хиляди левове, това е черна каса – отчет, която се е водела в тефтера. Били описани "Много, много пари" – общо стотици хиляди левове", обяви Георгиев.

Според него, собственик на заведението е Белгин Юсуф, който е баща на Ертен Анисова. "Някой има ли съмнения откъде и как се е появил този тефтер там", попита лидерът на БОЕЦ.

"Единственият известен резултат е, че полицаят Ивайло Иванов, който ръководи операцията, няколко месеца по-късно е уволнен", допълва Георгиев, който заяви, че утре ще бъде представена втора част разкрития. Георги Георгиев наблегна на връзки със сагата "Суджукгейт"

Лидерът на БОЕЦ обяви още, че още преди да изнесе тези данни са били уведомени чужди посолства и партньорски служби. Запознати с тази информация са били и политически формации, сред които и ПП-ДБ.

