16 ноември 2025, 18:52 часа 1033 прочитания 0 коментара
Обвинения в наркотрафик и черни каси: Георги Георгиев от БОЕЦ с твърдения за ДПС-Ново начало (ВИДЕО)

Лидерът на Сдружение БОЕЦ Георги Георгиев изнесе случаи, които по думите му разкриват наркотрафик и доказателства за черни каси на ДПС-Ново начало. В специално излъчване във Facebook той разказа за две полицейски акции, които по думите му са довели единствено до уволнение на полицаите, които са ги ръководили. Георгиев бе категоричен, че в понеделник, в 18 часа, ще изнесе доказателства за нови фрапиращи случаи, в които са намесени висши партийни функционери.

При първият случай, който Георгиев огласи, той твърди, че е бил спрян автомобил с открити в него 87 пакета наркотици. Според него, това се е случило на 21 октомври 2024 година, като по думите му шофьор е местният активист Пейчо Пеев от Добрич, който е и делегат на конференцията на ДПС-Ново начало, която се е провела след този случай. По думите на Георгиев, на място се появява общинският лидер на ДПС-Ново начало в Добрич Люцкан Налджиев.

"След пристигането му, спрямо Пейчо Пеев не е направина проба за употреба на наркотици и алкохол, не е извършено претърсване и изземване. Оказва се, че Пеев живее до лице, станало по-късно директор на ОД МВР – Добрич", обяви лидерът на БОЕЦ.

Според Георгиев, от своя страна Люцкан Налджиев е изключително близък до Ертем Анисова, т.е. депутат от ДПС-Ново начало, избрана от Добрич. И Налджиев, и Анисова са от най-приближените до лидера Делян Пеевски, казва Георгиев. "Полицейският служител, ръководил операцията и подал сигнала, е награден със специална заповед – налага му се дисциплинарно уволнение", обяви още Георгиев.

Друг случай

Вторият случай е от 18 март 2023 година, когато е проведена полицейска операция в заведение в курорта "Албена". Според него, там не се издават касови бележки, а акцията е под ръководство на Ивайло Иванов.

При претърсването на място е иззет с протокол син на цвят тефтер с надпис Народно събрание на Република България. "В него има записани конкретни суми в хиляди левове, това е черна каса – отчет, която се е водела в тефтера. Били описани "Много, много пари" – общо стотици хиляди левове", обяви Георгиев.

Според него, собственик на заведението е Белгин Юсуф, който е баща на Ертен Анисова. "Някой има ли съмнения откъде и как се е появил този тефтер там", попита лидерът на БОЕЦ.

"Единственият известен резултат е, че полицаят Ивайло Иванов, който ръководи операцията, няколко месеца по-късно е уволнен", допълва Георгиев, който заяви, че утре ще бъде представена втора част разкрития. Георги Георгиев наблегна на връзки със сагата "Суджукгейт" - Още: Окончателно: Две години условно за Живко Мартинов по "Суджукгейт"

Лидерът на БОЕЦ обяви още, че още преди да изнесе тези данни са били уведомени чужди посолства и партньорски служби. Запознати с тази информация са били и политически формации, сред които и ПП-ДБ.

