Разполага ли наистина Пентагонът с извънземен кораб: Податки, че са успели да проникнат във вътрешността му

Д-р Джеймс Лакацки, ​​бивш служител на Агенцията за военно разузнаване на САЩ (DIA), твърди както в интерювюта, така и в своя книга, публикувана през 2023 г., че Пентагонът разполага с "непокътнат извънземен апарат" ("от нечовешки произход"). Информацията, която дава той, ​​заслужава вниманието не само на конспиративните теоретици, но и на специалисти, анализиращи засекретените програми на Пентагона. Бивш научен ръководител на Програмата за прилагане и разработка на аерокосмически системи в Пентагона, Лакацки не е случаен човек и е работил по голяма правителствена програма, разследваща аномални явления. Твърденията му не могат да бъдат отхвърлени с лека ръка. Според него американските военни наистина притежават обект, който може да бъде описан като космически кораб с неизвестен произход, и са успели да проникнат във вътрешността му.

Изследваният обект няма елементите, типични за земните летателни апарати - няма охладителни системи, няма крила, резервоари, гориво, нито двигател или командно табло. От инженерна гледна точка това означава, че дизайнът на обекта е базиран на принципи, които се разминават с всяка една позната на човечеството парадигма. Дори експерименталните американски разработки винаги се вписват в познати рамки. Тук обаче става въпрос за технология, отвъд всичко известно на инженерите.

Програмата, която се е занимавала с изучаването на обекта, е AAWSAP (Advanced Aerospace Weapon System Applications Program) – тя е финансирана от правителството на САЩ и по време на нейното провеждане са изготвени множество технически доклади.

Лакацки не се е ограничил само с интервюта в пресата. Още през 2011 г. той е представил материалите, които е успял да събере и които има разрешение да изнесе публично, на лидера на демократичното мнозинство в Сената по това време Хари Рийд. Това означава, че въпросът е бил разглеждан по официални политически канали и не като забавен анекдот, а като потенциално важна информация, отнасяща се до националната сигурност на САЩ.

Твърди се, че Лакацки е ръководил изследванията на такива НЛО, за да "възпроизведе" техните задвижващи системи или технологии. Самият той на въпрос на журналист дали е влизал във вътрешността на извънземния апарат така и не е дал еднозначен отговор. "Не мога да отговоря на този въпрос", е заявил ученият, вероятно заради споразумение за конфиденциалност.

Въпреки това към момента все още няма независимо потвърждение за съществуването на този обект. Научната общност продължава да обсъжда възможността за извънземна технология по принцип, но сериозни изследователи все още не са представили данни, които биха могли да подкрепят твърденията на Лакацки. Неговата информация остава изолирано, макар и авторитетно, твърдение. Защото почти всички материали по програмата са класифицирани без разрешение за разсекретяване.

Въпреки това, самият факт, че този въпрос се дискутира, е достатъчно важен. Ако такъв обект наистина съществува и се изучава в класифицирани програми, това променя рамката за обсъждане на съвременните технологии, на отбранителните способности и границите на човешкото познание. Дори да допуснем, че някои от твърденията на Лакацки са преувеличени, фактът, че темата попада в дневния ред на най-висшите политически кръгове на САЩ, говори за сериозността на разглежданите сценарии.

Това е и знак, че работата в класифицирания научен и военен сектор на САЩ продължава върху обекти и явления, които в момента нямат окончателно обяснение. Дори самата възможност за съществуването на подобни технологии, все още недостъпни за човека, ни кара да преосмислим разбирането си за Вселената и силите, които действат в нея.

