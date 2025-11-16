22 жертви и над 53 000 сигнала за домашно насилие през 2024 г.: Смразяващи цифри

Домашното насилие в България остава дълбоко подценен и социалнозначим проблем, който далеч надхвърля рамките на личните и семейни трагедии. От началото на 2025 г. поне 22 жени са убити, като в повече от половината случаи заподозреният е настоящ или бивш партньор. Експертите отчитат и друга силно обезпокоителна тенденция – случаи, в които синове убиват собствените си майки.

В отговор на тази тревожна реалност Български фонд за жените и Агенцията на ЕС за основните права организират конференцията „Между статистиката и реалността: Домашното насилие в България отвъд числата“.

Тревожна статистика

По данни на Български фонд за жените през 2024 г. на телефон 112 са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие, често налагащи намеса на спешната помощ. Въпреки въведените законодателни промени, национална статистика все още липсва, а достъпът до подкрепа и услуги остава ограничен и неравномерно разпределен в страната.

Според организаторите на предстоящата на 10 декември конференция наличните данни разкриват само „видимата част на айсберга“, тъй като голяма част от пострадалите не подават сигнал и остават невидими за институциите и обществото. Именно затова предстоящият форум цели да даде гласност на организациите и експертите, които ежедневно работят на първа линия, както и да насърчи поемането на конкретни институционални ангажименти за защита на жените и децата.

България в европейски контекст

Домашното насилие е проблем и на европейско равнище – всяка трета жена в ЕС е преживяла насилие поне веднъж в живота си. Сътрудничеството с Агенцията на ЕС за основните права (FRA) позволява българската ситуация да бъде разглеждана в по-широка европейска рамка и да се прилагат доказано работещи международни практики.

Събитието ще бъде катализатор за промяна, напомняйки, че зад всяка статистика стои човешка съдба и че само чрез координирани усилия между институции, общество и европейски партньори може да бъде прекъснат цикълът на насилието, заявяват от Фонда за жените.