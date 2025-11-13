Любопитно:

Любомир Стефанов: Борисов може да сложи още динени кори на Пеевски (ВИДЕО)

Пеевски усети динената кора. Борисов обаче може да му сложи още динени кори. Това каза в предаването Студио Actualno политологът и университетски преподавател д-р Любомир Стефанов. Той отговори на въпроса защо Делян Пеевски, официално поканен, не влезе миналия месец във властта: “Усети динената кора. Но този път я усети. Борисов е цар на тези неща и ще му сложи няколко други. И подскачайки на куц крак от една на друга, накрая Пеевски няма да успее да подскочи правилно и ще се хлъзне много здраво по нанадолнището. Всички смятат, че Борисов е беззъб уплашен лъв, който си стои в клетката вече и само маха с опашка, и от време на време прави сърдити гримаси.

Да погледнат избирателните резултати на ГЕРБ. Клиентелистки схеми. Хубаво, но тези клиентелистки схеми не са като на ДПС - изградени вчера и онзи ден. И търсещи нови клиенти.

Елемент и на симпатия

Те са съществуващи отдавна. А пропускаме и елемента на чистата симпатия. Смятаме, че хора, които са в държавната администрация или в свързани фирми с ГЕРБ, гласуват само заради материален интерес.

Което е много опростяване на разбиранията как се мотивира политически един индивид. Много хора в тази държава симпатизират на ГЕРБ. “Продължаваме промяната“ го разбраха по трудния начин.

Снимка ДПС - “Ново начало“

Както и много други хора, които искаха да ги изчегъртат. То даже и когато бяха на власт, не стана. Което означава, че не, не е само клиентела. Затова мисля, че в случая държавата с главно “Д“ разчита основно на клиентела.

И на пазаруване на съществуващи вече такива мрежи. Затова казах и в началото, че личната харизма на Пеевски, ако има такава въобще, може да бъде политически преведена като мобилизиращ фактор.

Защо Борисов беше сърдит

Едно е да се радваш на някой комиксов герой, съвсем друго е да отидеш да се запишеш в листата му.

Пеевски не иска да споделя отговорност, затова Борисов беше сърдит. В навечерието на една безкрайна щастлива новогодишна нощ, в която българският министър-председател ще покаже еврото в България.

И Делян Славчев Пеевски и неговата партия ще кажат: “Ние сме на страната на добрите за всекиму в България и Европа.

Но нямаме съпричастие към тоя бюджет и това безотговорно харчене. Ние не участваме във властта по никакъв начин. Ние подкрепяме обаче с нашето мощно рамо, когато има нужда от държавническа стратегическа подкрепа.““

Според Любомир Стефанов предсрочни парламентарни избори са малко вероятни. Още – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
Бойко Борисов Делян Пеевски Любомир Стефанов Студио Actualno авторски
