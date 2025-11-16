Опасна технология: Морган Фрийман не позволява гласът му да бъде клониран

Майкъл Кейн и Морган Фрийман са сред най-разпознаваемите гласове в Холивуд. Но докато Кейн наскоро даде разрешение компанията ElevenLabs да клонира гласа му за търговски цели, Фрийман смята, че подобна технология е опасна и твърди, че не желае гласът му да бъде имитиран от машини. Кейн обяви партньорството си, твърдейки, че това ще позволи „запазване и споделяне на гласове“ чрез иновации, които според него не заменят, а „възхваляват човечността“. Критиците обаче виждат в това тревожна стъпка: гласът на актьора става достъпен за компании, способни да създават все по-реалистични ИИ-копия. Тези технологии вече позволяват възкресяване на гласове на починали звезди като Джуди Гарланд и Лорънс Оливие – без тяхното съгласие, което според автора е морално неприемливо.
В същото време Морган Фрийман е твърдо против. Той заяви: „Не ме имитирайте фалшиво. Това е моята работа – ако го правите без мен, ме ограбвате.“ Актьорът подчерта, че адвокатите му активно действат срещу опити да бъде клониран гласът му.
Изкуственият интелект в Холивуд
Живеем в епоха, в която ИИ вече масово се използва за видеа, политически послания и създаване на съдържание, което замества човешкото творчество. Това води до опасно размиване между истинско и изкуствено. Подобни технологии могат да опетнят наследството на артисти – например ако чуете „гласа“ на Джуди Гарланд да рекламира нещо абсурдно.
В същия контекст избухна и скандалът около Тили Норууд – изцяло ИИ-генериран „актьор“, рекламиран като бъдеща филмова звезда. Това предизвика масово възмущение, тъй като ИИ не може да замени истинска актьорска игра.
Холивуд трябва да се противопостави много по-категорично на ИИ. Макар скорошните стачки в индустрията да засегнаха тази тема, много актьори – включително Матю Макконъхи, също партниращ с ElevenLabs – сякаш не осъзнават опасностите.
Фрийман е един от малкото, които разбират сериозността. Актьорите трябва да защитят своите гласове, образи и творчески труд, вместо да позволяват на технологии да ги копират и заместват, пише БГНЕС.