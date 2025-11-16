Опасна технология: Морган Фрийман не позволява гласът му да бъде клониран

Майкъл Кейн и Морган Фрийман са сред най-разпознаваемите гласове в Холивуд. Но докато Кейн наскоро даде разрешение компанията ElevenLabs да клонира гласа му за търговски цели, Фрийман смята, че подобна технология е опасна и твърди, че не желае гласът му да бъде имитиран от машини. Кейн обяви партньорството си, твърдейки, че това ще позволи „запазване и споделяне на гласове“ чрез иновации, които според него не заменят, а „възхваляват човечността“. Критиците обаче виждат в това тревожна стъпка: гласът на актьора става достъпен за компании, способни да създават все по-реалистични ИИ-копия. Тези технологии вече позволяват възкресяване на гласове на починали звезди като Джуди Гарланд и Лорънс Оливие – без тяхното съгласие, което според автора е морално неприемливо.

Hollywood legend Morgan Freeman has spoken out strongly against the use of AI to replicate his distinctive voice and likeness.



In an interview with The Guardian, Freeman revealed that his legal team has been “very, very busy” removing unauthorized AI-generated imitations of his… pic.twitter.com/DRabfFxCTh — United News of India (@uniindianews) November 15, 2025

В същото време Морган Фрийман е твърдо против. Той заяви: „Не ме имитирайте фалшиво. Това е моята работа – ако го правите без мен, ме ограбвате.“ Актьорът подчерта, че адвокатите му активно действат срещу опити да бъде клониран гласът му.

Изкуственият интелект в Холивуд

Живеем в епоха, в която ИИ вече масово се използва за видеа, политически послания и създаване на съдържание, което замества човешкото творчество. Това води до опасно размиване между истинско и изкуствено. Подобни технологии могат да опетнят наследството на артисти – например ако чуете „гласа“ на Джуди Гарланд да рекламира нещо абсурдно.

В същия контекст избухна и скандалът около Тили Норууд – изцяло ИИ-генериран „актьор“, рекламиран като бъдеща филмова звезда. Това предизвика масово възмущение, тъй като ИИ не може да замени истинска актьорска игра.

Холивуд трябва да се противопостави много по-категорично на ИИ. Макар скорошните стачки в индустрията да засегнаха тази тема, много актьори – включително Матю Макконъхи, също партниращ с ElevenLabs – сякаш не осъзнават опасностите.

Фрийман е един от малкото, които разбират сериозността. Актьорите трябва да защитят своите гласове, образи и творчески труд, вместо да позволяват на технологии да ги копират и заместват, пише БГНЕС.