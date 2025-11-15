"Видях смъртоносния полет": Разказ от първо лице за касапницата на "Тракия"

Автомагистрала "Тракия" осъмна с трагедия този 15 ноември. Три човешки живота бяха погубени, а един човек се възстановява в болница след тежък челен сблъсък в района между Стара Загора и Нова Загора. Инцидентът, станал в условията на мъгла, отново повдигна въпроса за скоростта и риска на пътя.

Според първоначалната информация от разследващите, фаталният инцидент, случил се около 9:06 часа сутринта, е бил предизвикан от комбинация от несъобразена скорост и лоши метеорологични условия. Лек автомобил, управляван от 23-годишна жена в посока София, е изгубил сцепление с пътя. Колата е станала неуправляема, прелетяла е през разделителната мантинела и се е врязала челно в насрещно движещ се автомобил в платното за Бургас.

Последствията от удара са били катастрофални. Живота си губят на място както младата жена, причинила инцидента, така и двамата пътуващи в другата кола – 59-годишен мъж и 60-годишна жена.

Единственият лъч надежда в тази трагедия е оцеляването на 34-годишен мъж, който е бил пътник в ударения автомобил. Той е приет в УМБАЛ-Стара Загора, където лекарите са стабилизирали състоянието му и са потвърдили, че няма пряка опасност за живота му.

"Видях как колата полетя към нас"

Картината на ужаса е запечатана в съзнанието на Петър Георгиев, който е шофирал само на метри зад ударения автомобил.

"Сутринта беше тежка, с мъгла, и карах внимателно. Бях зад една сива кола, спазвахме дистанция. Изведнъж, от нищото, от насрещното се появи тъмен силует. Не беше просто занасяне, колата буквално се изстреля през мантинелите. Завъртя се и се стовари върху автомобила пред мен.

Последва тътен, не просто трясък. Звук на смачкан до основи метал. Едва успях да спра собствената си кола. Когато излязох, гледката беше неописуема. Пълна разруха. Въздухът беше тежък, миришеше на гориво. Хората започнаха да се събират, да звънят на 112, но беше ясно, че за повечето от тях вече е твърде късно.

Човек не може да си представи такова нещо. Преди секунда това бяха хора с някакви планове за деня, а в следващия... всичко приключи. Тази картина ще остане с мен завинаги."

Работата по изясняване на всички детайли около трагедията продължава. Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора. Заради тежкия инцидент и последвалия оглед, движението в участъка на 208-ия километър беше блокирано за няколко часа.

