"Тънката граница от мъчение на животни до насилие над хора": Явор Гечев пред Actualno (ВИДЕО)

Спонтанният протест пред ВМА заради случая с кучето Мая показа, че обществото не е претръпнало към жестокостта. Това заяви природозащитникът Явор Гечев в интервю за Студио Actualno. Той подчерта, че събирането на около хиляда души в работен ден е знак за нетърпимост към подобни прояви.

"Дори да приемем, че той първоначално не е видял животното, прегазвайки го веднъж, слиза, вижда животно под колата, качва се и го прегазва втори път. Ще се правят много експертизи и ще се установи дали е видял животното и до каква степен има умисъл. При второто прегазване категорично има умисъл", заяви Гечев.

Той не очаква лекарят да си признае, че го е извършил умишлено. Очаква да излезе с версия, която ще звучи нелепо в ушите на хората.

"Този човек не се впечатли от животното, което пищеше от болка. Не потърси съдействие и решение, за да облекчи болката на животното. Абсолютно безчувствен. Видя се, че този човек няма желание и сърце да го направи. Говорим за лекар, който ако така си лекува пациентите...", каза още Гечев. Още: "Справедливост за Мая": Стотици излязоха на протест пред ВМА заради прегазеното куче (ВИДЕО)

За разлика от случая във ВМА, Гечев определи действията на пернишката двойка като изключително опасни. Според него при тях има "умисъл, повтаряемост, планиране" и съзнателно причиняване на продължителна болка. Той предупреди: "Човек, който е минал тази граница, вярвайте ми, той много лесно може да направи следващата стъпка и да посегне на човек."

Природозащитникът припомни, че последните промени в Наказателния кодекс дават възможност на съдиите да отличават инциденти от тежки умишлени престъпления. Но според него твърде високите санкции могат да доведат до обратен ефект: съдии да омаловажават случаи, за да избегнат крайно тежки присъди.

Зоополиция

Гечев настоя за създаване на истинска зоополиция – специализирано звено с обучение, приемственост и професионална структура. Той подчерта, че сегашната "зоополиция" е само списък от полицаи със заповед, без реални ресурси и координация, а Българската агенция по безопасност на храните няма капацитет да прилага закона за нехуманно отношение.

По думите му най-добрият модел е отделна агенция, която да работи с МВР и прокуратурата, но да не бъде жертва на тяхното приоритизиране на други случаи: "Този орган не трябва да бъде жертва на този тип приоритизиране." Още: Случаят с кучето Мая: Небивалици и преиначаване в македонските медии

Гечев отбеляза, че проблемът не е само в наказанията, а и в лесния достъп до средства за насилие – въздушни пушки, силни отрови. Той подчерта: "Ето там е другият силен фактор по отношение на превенцията – да няма достъп престъпниците и насилниците до тези средства."

Според него истинската превенция започва в образованието и възпитанието: изграждане на ценностна система, в която насилието – било над животни, възрастни хора, деца или партньори – да не бъде приемливо.