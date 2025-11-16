Изригна един от най-активните вулкани в Япония (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

16 ноември 2025
Зрелищно изригване на вулкан на японския остров Кюшу. Облакът от дим и пепел достига на височина от близо 4 километра и половина. Сакураджима е един от най-активните японски вулкани. Това наложи да бъдат отменени 30 полета на местното летище.

Последно вулканът, разположен близо до град Кагошима, представи подобно зрелище преди почти 13 месеца.

Още: Най-висок код за опасност: Изригна вулкан в Индонезия

Елин Димитров
