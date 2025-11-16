Изригна един от най-активните вулкани в Япония (ВИДЕО)

Зрелищно изригване на вулкан на японския остров Кюшу. Облакът от дим и пепел достига на височина от близо 4 километра и половина. Сакураджима е един от най-активните японски вулкани. Това наложи да бъдат отменени 30 полета на местното летище.

🇯🇵✍️ - Sakurajima volcano erupted in Japan. pic.twitter.com/7VfnRGPyYT — LIMON (@limondar0) November 16, 2025

Последно вулканът, разположен близо до град Кагошима, представи подобно зрелище преди почти 13 месеца.

