Изригна един от най-активните вулкани в Япония (ВИДЕО)

Зрелищно изригване на вулкан на японския остров Кюшу. Облакът от дим и пепел достига на височина от близо 4 километра и половина. Сакураджима е един от най-активните японски вулкани. Това наложи да бъдат отменени 30 полета на местното летище.
🇯🇵✍️ - Sakurajima volcano erupted in Japan. pic.twitter.com/7VfnRGPyYT— LIMON (@limondar0) November 16, 2025
Последно вулканът, разположен близо до град Кагошима, представи подобно зрелище преди почти 13 месеца.
Още: Най-висок код за опасност: Изригна вулкан в Индонезия
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.