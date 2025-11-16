Войната в Украйна:

Сталин беше в Берлин за 4 години. Почти 4 години война в Украйна и Русия не е дори близо до Киев и няма да стигне там

16 ноември 2025, 19:38 часа 277 прочитания 0 коментара
Сталин беше в Берлин за 4 години. Почти 4 години война в Украйна и Русия не е дори близо до Киев и няма да стигне там

Думите от заглавието са на финландския президент Александър Стуб - той ги изрече в официално интервю. Те са послание колко струва руския диктатор Владимир Путин пред страховития си по-далечен предшественик Йосиф Сталин, който дори не е етнически руснак, а е родом от Грузия.

Още: Какво очаква западните войници при война с Русия: Рационалност срещу фанатизъм. Две военни цивилизации

Стуб не е единственият, който подчертава как Путинова Русия беше разкрита като второразредна "велика" сила в Украйна. За втори път унгарският премиер Виктор Орбан обяви публично, че страховете как Русия напада НАТО са безпочвени, защото за почти 4 години руснаците не са успели да завладеят Украйна. Как може ние в Европа да се мислим за по-слаби от Русия, казва Орбан, който нарича "смехотворни" предупрежденията, че Владимир Путин ще обърне поглед към Европа и то във военен смисъл - Още: Изненада: Виктор Орбан буквално се подигра със "слабата" Русия

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Путин Сталин Владимир Путин цитати Йосиф Сталин война Украйна
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес