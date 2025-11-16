Сталин беше в Берлин за 4 години. Почти 4 години война в Украйна и Русия не е дори близо до Киев и няма да стигне там

Думите от заглавието са на финландския президент Александър Стуб - той ги изрече в официално интервю. Те са послание колко струва руския диктатор Владимир Путин пред страховития си по-далечен предшественик Йосиф Сталин, който дори не е етнически руснак, а е родом от Грузия.
“In four years, Stalin was already in Berlin. Putin hasn’t even reached Kyiv, and he never will,” said Finnish President Stubb. pic.twitter.com/0DuGuSH6bL— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2025
Стуб не е единственият, който подчертава как Путинова Русия беше разкрита като второразредна "велика" сила в Украйна. За втори път унгарският премиер Виктор Орбан обяви публично, че страховете как Русия напада НАТО са безпочвени, защото за почти 4 години руснаците не са успели да завладеят Украйна. Как може ние в Европа да се мислим за по-слаби от Русия, казва Орбан, който нарича "смехотворни" предупрежденията, че Владимир Путин ще обърне поглед към Европа и то във военен смисъл - Още: Изненада: Виктор Орбан буквално се подигра със "слабата" Русия
Hungarian PM Viktor Orban called fears of a Russian attack on the EU or NATO “ridiculous,” saying Russia isn’t strong enough. “They haven’t managed to take all of Ukraine in over three years, how can we in Europe say we’re weaker than Russia?” he stated. pic.twitter.com/4k3lNgR7rc— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2025