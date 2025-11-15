От Брюксел до 6-то РПУ: Кой е синът на Радан Кънев, арестуван за притежание на наркотици?

Името на Борис Кънев, 17-годишният син на евродепутата и една от ключовите фигури в дясното политическо пространство Радан Кънев, нашумя в публичното пространство, след като бе задържан за притежание на марихуана. Инцидентът повдигна въпроси, но и хвърли светлина върху една личност, която досега е оставала встрани от медийното внимание, въпреки значимата политическа кариера на баща си.

Борис Кънев е единственото дете на Радан Кънев. До инцидента от 15 ноември 2025 г. за него не е имало почти никаква публична информация. Семейството на политика е успявало да запази личното си пространство, като дори в интервюта Радан Кънев рядко е споделял детайли за сина си.

Това, което се знае, е, че като син на политик от такъв ранг, Борис е израснал в среда, пряко свързана с обществения и политически живот на страната, както и с европейските институции след избирането на баща му за член на Европейския парламент.

Инцидентът, който го направи известен

В нощта на 15 ноември 2025 г. Борис Кънев е спрян за рутинна проверка от патрул на 6-то Районно управление в столичния квартал „Манастирски ливади“. Според източници от МВР, той е привлякъл вниманието на полицаите с „подозрително поведение“. При извършения обиск у него е намерено количество марихуана, описвано като достатъчно за една цигара, както и машинка за свиване на цигари.

Като непълнолетен, той е отведен в районното управление, където е извикан и баща му, Радан Кънев, който се е явил, за да го прибере след освобождаването му. Впоследствие на Борис Кънев е повдигнато обвинение за притежание на наркотично вещество и му е наложена мярка за неотклонение – надзор от инспектор при Детска педагогическа стая.

Самият Радан Кънев потвърди пред медиите за задържането на сина си, без да влиза в повече подробности.

Зеленото движение обаче излезе с позиция, и основата гласа следното: Призоваваме всички парламентарни сили незабавно да приоритизират:

1. Декриминализацията за притежание на малки количества.

- При малки количества канабис да НЕ се образува наказателно производство.

- Подходът трябва да е образователен и профилактичен, не наказателен.

2. Модерна регулация на индустриалния коноп

- България изостава, въпреки че секторът има огромен икономически потенциал.

3. Закон за медицинския канабис

- По европейски модел, подпомаган от науката и медицината.

4. Национална стратегия за превенция, а не криминализация

- Децата ни имат нужда от знания и подкрепа — не от прокурор.

Бащата: Радан Кънев – реформаторът в българската и европейската политика

За да се разбере напълно контекстът на случая, е важно да се познава и публичният образ на бащата. Радан Кънев е сред най-изявените политици от дясното политическо пространство в България през последното десетилетие.

Политическа кариера в България:

Роден на 30 септември 1975 г. в София, Кънев е юрист по образование, завършил Софийския университет. Политическата му кариера започва като един от учредителите на партия "Демократи за силна България" (ДСБ) през 2004 г. Той преминава през всички нива на партийната структура, като през 2013 г. е избран за неин председател.

Кънев беше ключова фигура при създаването на дясно-центристката коалиция "Реформаторски блок", като в 43-тото Народно събрание беше народен представител и съпредседател на парламентарната група на блока. Той се утвърди като силен глас за съдебна реформа и борба с корупцията.

Дейност в Европейския парламент:

През 2019 г. Радан Кънев е избран за член на Европейския парламент от листата на "Демократична България". Преизбран е и за втори мандат през 2024 г. с коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България". В Брюксел той е част от групата на Европейската народна партия (ЕНП).

Като евродепутат, Кънев фокусира работата си в няколко ключови комисии, сред които Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и Подкомисията по обществено здраве. Той е активен по теми, свързани с европейската политика, опазването на околната среда, индустриалните политики и здравеопазването.

Случаят със сина му Борис, макар и свързан с минимално количество наркотично вещество, предизвика широк отзвук именно заради публичния образ на неговия баща – политик, който е възприеман като носител на реформаторски и принципни позиции.

