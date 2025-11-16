Най-важните новини за деня: 16 ноември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 16 ноември 2025 г.

ИМА ЛИ ВАРИАНТ РАФИНЕРИЯТА НА "ЛУКОЙЛ" В БУРГАС ДА БЪДЕ ИЗКУПЕНА ОТ ДЪРЖАВАТА: ГОВОРИ ЕНЕРГИЙНИЯТ МИНИСТЪР

Директорът на НАП Румен Спецов като особен управител на „Лукойл“ трябва да получава разрешение от Министерския съвет за всяка специфична дейност. Това заяви пред БНР министърът на енергетиката Жечо Станков. Той обясни, че е създаден специален механизъм, който ще се задейства при продажба на активите на руската компания у нас. За него отговаря вицепремиерът Томислав Дончев. Целта е да бъде разгледан детайлно този собственик – дали е достатъчно стабилен и предвидим, за да се гарантира националната сигурност.

БИВШ МИНИСТЪР: НЯМА ДА ОСТАВЯТ СПЕЦОВ ДА СЕ ПРОВАЛИ, РАФИНЕРИЯТА ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ ДА РАБОТИ

Няма да оставят Румен Спецов да се провали като особен управител на „Лукойл”. Това каза в предаването “На Фокус” по Нова телевизия бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. “Добре е, че отсрочката на САЩ се случи, защото по този начин рафинерията ще продължи да работи и финансовите потоци от тази дейност няма да стигат до Кремъл. Първото интересува нас, но второто - главно американците”, обясни Трайков.

КИСЕЛОВА КЪМ ПРЕЗИДЕНТА: ПРАВ СТЕ ЗА ВЕТОТО, НО СИТУАЦИЯТА С "ЛУКОЙЛ" НЕ Е ОБИКНОВЕНА

Националната сигурност е по-висш интерес от абсолютното право на собственост, особено когато става дума за критично за държавата предприятие като "Лукойл". Тази позиция изрази бившият председател на Народното събрание и депутат от БСП Наталия Киселова в ефира на БНР.

ОБВИНЕНИЯ В НАРКОТРАФИК И ЧЕРНИ КАСИ: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ОТ БОЕЦ С ТВЪРДЕНИЯ ЗА ДПС-НОВО НАЧАЛО (ВИДЕО)

Лидерът на Сдружение БОЕЦ Георги Георгиев изнесе случаи, които по думите му разкриват наркотрафик и доказателства за черни каси на ДПС-Ново начало. В специално излъчване във Facebook той разказа за две полицейски акции, които по думите му са довели единствено до уволнение на полицаите, които са ги ръководили. Георгиев бе категоричен, че в понеделник, в 18 часа, ще изнесе доказателства за нови фрапиращи случаи, в които са намесени висши партийни функционери.

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ЗАГИНАЛИТЕ: В БЪЛГАРИЯ ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА НЯМА КРАЙ

Традиционно всяка година страната ни се присъединява към Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който тази година се отбелязва на 16 ноември. Това съобщават на сайта си от Националния център по обществено здраве и анализи.

СБЛЪСЪК ЗА ПАРКИРАНЕТО В СОФИЯ: КЗП ИСКА ОБЯСНЕНИЕ ОТ ТЕРЗИЕВ ЗА ПО-ВИСОКИТЕ ЦЕНИ

Комисията за защита на потребителите (КЗП) влезе в директен сблъсък със Столична община заради планираното увеличение на цените за паркиране в "синя" и "зелена" зона от 5 януари. Регулаторът е изпратил официално искане до градската администрация да представи обективни икономически основания, които налагат поскъпването.

ПУТИН ИСКА ДА СЛОМИ ДУХА НА УКРАЙНА С УДАРИ ПО ДВА ТИПА ОБЕКТИ. САМОПРОВЪЗГЛАСИЛИ СЕ "НАЦИСТИ" В АРМИЯТА МУ ЕКЗЕКУТИРАТ УКРАИНЦИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски проведе среща с представители на отбраната и сигурността, като обяви, че Русия не е успяла да спази срока, определен от диктатора Владимир Путин за превземането на Покровск и Купянск. "Кирило Буданов (ръководител на военното разузнаване - бел. ред.) докладва за ситуацията в заплашените райони на фронта, военните подготовки на Русия и сроковете, на които разчита окупаторът. Русия не успя да спази поредния краен срок, определен от Путин за превземането на Покровск и Купянск, и сроковете бяха отложени отново“, написа Зеленски в канала си в Telegram.

КАКВО ОЧАКВА ЗАПАДНИТЕ ВОЙНИЦИ ПРИ ВОЙНА С РУСИЯ: РАЦИОНАЛНОСТ СРЕЩУ ФАНАТИЗЪМ. ДВЕ ВОЕННИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Нападение на Русия срещу членка на НАТО се очаква към 2029 г., когато, според преценките на военните експерти, Владимир Путин ще е готов с подготовката си да увеличи мащаба на агресията си, пренасяйки я извън границите на Украйна. С какъв противник ще се сблъскат тогава войниците от НАТО? Разликите далеч няма да са само в калибъра на автоматите (5,45x39 за руските оръжия срещу 5,56x45 за натовските), а главно в това, което се случва в главата на войника.