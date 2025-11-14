За миналото, бъдещето и музиката, която живее вечно: Богдана Карадочева и Стефан Димитров (ВИДЕО)

На 19 ноември София ще диша в ритъма на истинската музика. Очакваме вечерта, в която клуб JOY Station ще отвори врати за "Такъв е животът" – концерт, обърнал един обикновен ноемврийски ден в спомен за цял живот. Това няма да е просто поредно музикално събитие, а среща с душата на българската песен, белязана с почерка на един от най-легендарните ни композитори – Стефан Димитров.

Богдана Карадочева, Михаил Белчев, Братя Аргирови, Мими Николова, Филип Донков и Беа, Димитър и Христо с АНИМА, Тони Димитрова и Дони, отново ще превземат сърцата на публиката с незабравимите български хитове, обединили поколения и останали във вечността.

Вечерта ще стане още по-специална с две премиери, които за първи път ще прозвучат именно в "Такъв е животът". "Приятелю" – дуетът на Стефан Димитров и Стефан Диомов, носи топлината на творческата дружба и гаранция за бъдещ шлагер. А "Българи сме още" ще събере всички изпълнители на сцената в общо изпълнение - момент, в който музика, легенди и енергия, родолюбие и емоция се сливат в едно – празник, какъвто рядко се случва. Билети за събитието може да намерите тук.

Специално в предаването "Студио Actualno" Богдана Карадочева и Стефан Димитров се върнаха назад в миналото и направиха паралел между обединението, което движи хората днес и онова, което е свързвало хората и палило искрата на надеждата в миналото.

Какво разказаха те - вижте във видеото.