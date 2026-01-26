Спорт:

Скубане, ритане, заплахи за убийство: Агресия между ученички в Благоевград

26 януари 2026, 08:09 часа 402 прочитания 0 коментара
Пореден случай на агресия между деца. Ученичка преби друго момиче в Благоевград. Насилието е заснето от свидетел, а видеото беше публикувано в социалните мрежи и предизвика огромно възмущение. Майката на пострадалото момиче - Меги Бумбарова, разказа в ефира на Нова телевизия, че побоят е станал на 19 януари.

"Детето ми е било в мола. Извикано е от ученичката навън и веднага след излизането ѝ започва да я бие. Удряла я е с юмруци, после с коляно в главата. Белезите външно ще заздравеят, но страхът остава. В момента не иска да излиза, страхува се. На видеоклипа се чуват заплахи "Ти ще си труп", споделя майката.

По думите й това не е еднократен случай - същото се е случило и дни преди побоя. "Била е удряна в корема, но си е мълчала", каза тя.

Бумбарова сподели, че подигравки към дъщеря й започват още от лятото на миналата година. "Същото дете ѝ е събувало обувките, карало я е да ходи боса. А причината е едно момче. То е започнало да обръща внимание на дъщеря ми, след като е скъсало с агресивното момиче", каза майката.

Двете момичета са на различна възраст, но учат в едно училище. Пострадалото момиче е на 17 години, а агресивното - на 15. 

Бащата на агресивното момиче се е извинил на бащата на битото дете. 

Виолета Иванова
