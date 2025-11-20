Бой между ученички завърши с арест на притекла се на помощ жена

Екшън в столично училище. Бой между три гимназистки завършил с арест на притекла се на помощ жена. Родителите на потърпевшата деветокласничка твърдят, че тя е с отскубнати до корен кичури коса и в шок след побоя. Нейната майка твърди, че се притекла на помощ и опитала да прекрати конфликта, а отнесла удари в главата и тялото. На мястото пристигнал полицейски патрул, който задържал лелята на пострадалата ученичка за 24 часа.

Разказ за побоя

"Дъщеря ми се обади, че е пребита от своя съученичка в тоалетната. Аз се обадих на мъжа ми и му казах да вика полиция и отидох в училището. Дъщеря ми ме посрещна на входната врата, а качвайки се по стълбите видях, че е станало стълкновение. Попитах едно момиче дали то е ударило детето ми, нахвърли се върху мен, а друго ме удари в главата. Имам огромен хематом. Паднах на пода и учителките ме спасиха", разказа Стефка, която е майка на пострадалото момиче, в ефира на Нова телевизия.

По думите ѝ лелята на пострадалото момиче е дошла по-рано и е разказала, че е чула писъци.

"С племенницата ми се мъчихме да избегнем конфликта, но момичето ходеше след нас. Полицията дойде след 50 минути, а служителят на реда ме упрекна, че съм взела отношение. За мен е неадекватно да стоя и да гледам как се бият. Полицаят ме изгони от училището и ме задържаха за 24 часа", разкри лелята.

Майката на момичетата, за които се твърди, че са извършили побой, разказа, че близките на пострадалата ученичка са скочили на бой на дъщеря ѝ. "Лелята е хванала за косата голямото ми дете, тръгнала да я души. Две от учителките са я спасили. Сестра ѝ се е намесила, за да я защити. Лелята е заплашвала, че "ще чупи кокали" и "ще ги убие", разказа тя.

"Училището прави най-доброто за децата. Компетентните органи ще си свършат работата. Нямам официална информация от разследващите, за да взема мерки", каза от своя страна директорът на 24 СУ „Пейо К. Яворов“ Снежина Петрова.