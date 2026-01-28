Войната в Украйна:

Тирове се въртят на леда: Три катастрофи за половин ден

28 януари 2026, 13:38 часа 254 прочитания 0 коментара
Тирове се въртят на леда: Три катастрофи за половин ден

Три катастрофи с тежкотоварни автомобили станаха само за половин ден по международния път за Дунав мост 2 между Монтана и Видин заради заледено пътно платно, предава Нова телевизия.

Рано тази сутрин тир се е завъртял и е препречил с ремаркето си едното платно между видинските села Медовница и Ружинци.

Друг тежкотоварен камион се е завъртял и е блокирал напълно движението в района на монтанското село Смоляновци.

Още: Румънски влекач блъсна лека кола: Има пострадал

Малко преди 10 часа на пътя в село Медовница трети тежкотоварен автомобил попаднал на лед, се завъртял и се ударил в електрически стълб.

И при трите инцидента няма пострадали.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Движението от и за Дунав мост 2 обаче беше блокирано, образуваха се колони от леки и тежкотоварни автомобили.

Отново катастрофа с ТИР-ове затвори ключова магистрала

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
поледица катастрофа тирове заледяване
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес