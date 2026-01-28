Тирове се въртят на леда: Три катастрофи за половин ден

Три катастрофи с тежкотоварни автомобили станаха само за половин ден по международния път за Дунав мост 2 между Монтана и Видин заради заледено пътно платно, предава Нова телевизия.

Рано тази сутрин тир се е завъртял и е препречил с ремаркето си едното платно между видинските села Медовница и Ружинци.

Друг тежкотоварен камион се е завъртял и е блокирал напълно движението в района на монтанското село Смоляновци.

Малко преди 10 часа на пътя в село Медовница трети тежкотоварен автомобил попаднал на лед, се завъртял и се ударил в електрически стълб.

И при трите инцидента няма пострадали.

Движението от и за Дунав мост 2 обаче беше блокирано, образуваха се колони от леки и тежкотоварни автомобили.

